Borec jezdící nejraději pod závodním číslem 96 znázorňujícím rok nerození prozradil mimochodem několik výsledků z poslední sezony, zároveň i jména, jimž nejvíc vděčí za podporu při svém oblíbeném sportu.

Jakube, máte za sebou další povedený soutěžní rok. Jaký z vašeho pohledu byl?

Rok 2021 byl pro mě víceméně úspěšný. Podařilo se mi získat titul vicemistra republiky v enduru kategorie E2, dále jsem se zúčastňoval závodů mistrovství Evropy, kde jsem obsadil konečnou pátou příčku ve své třídě. Startoval jsem i na mezinárodní Šestidenní opět za tým KBS.

Podruhé zvládla Šestidenní. Člověk se musí kousnout, říká motorkářka Nováčková

Nutno zmínit, že v roce 2021 stále doznívala situace spojená s covidem. Jak váš sport postihla?

Začátek sezony byl trochu napnutý, moc se nevědělo, jaké závody se uskuteční. Nakonec se to nějakým způsobem rozvolnilo a my mohli závodit. Nevyhnulo se nám samozřejmě testování na závodech, ale všechno proběhlo víceméně hladce (usmívá se).

Bylo přesto znát, že se situace oproti předchozímu roku 2020 zlepšila?

Jakub Hroneš v akciZdroj: archiv Deníku

Ano, to určitě. Podle mého si na to lidé už i trochu zvykli, přestali se bát a bylo to určitě lepší než v roce předchozím.

Jedním z vrcholů sezony měla být vaše účast na Dakaru. Proč to nakonec nedopadlo? A dá se zde tvrdit, že co nevyšlo teď, přijde příště?

Co se týče Dakaru, tak ten je na pořadu dne stále. Bohužel je to sport, který bez sponzorů nejde zvládnout. Podle mě jsem si na shánění finanční pomoci pro tento závod vybral velmi špatnou dobu. Uvidíme, co přinesou další roky, ale určitě je mým cílem se na nejtěžší závod na světě podívat a zajet na něm co nejlepší výsledek.

Co se rozhodně podařilo, to bylo mistrovství České republiky v Enduru. Co chybělo k tomu, abyste si namísto titulu vicemistra užíval zlatou medaili?

Jak jsem psal výše, získal jsem titul vicemistra republiky v té nejnabitější třídě E2, takže za sebe mohu říct, že jsem určitě spokojený. U mě je známo, že mám začátky sezony trochu pomalejší – aniž bych znal důvod. Ke konci sezony už jsem zajížděl solidní výsledky a bylo z toho krásné druhé místo.

Jakub HronešZdroj: archiv DeníkuS mezinárodní konkurencí jste se popasoval hlavně při závodech evropského šampionátu. Jak se vám dařilo tam?

Pro mě asi nejtěžším závodem byl závěrečný podnik v Holandsku, kde se jelo komplet na písčitém povrchu. Bohužel tady u nás nemáme kde na písku trénovat, ale to nemá vyznít jako výmluva. Samozřejmě, že domácí jezdci mají výhodu, když se jela Evropa u kluků u Plzně, tak většina nizozemských pilotů byla daleko za námi. Evropské závody si vždy užívám, jsou hezké a zároveň těžké. Takže já jsem se svým výsledkem spokojený.

Vrcholem nadcházející sezony jsou závody seriálu mistrovství světa. Znamená to, že oproti němu půjde Evropa stranou?

S panem Krupičkou, který je manažerem týmu KBS, jsme se dohodli, že letošní rok objedeme kompletní seriál mistrovství světa (Španělsko, Portugalsko, Itálie, Portugalsko, Maďarsko, Slovensko, Německo). Bude to nabité, ale hrozně se na to těším, protože kompletní seriál mistrovství světa jsem ještě neabsolvoval. Takže jak říkáte, evropské závody jdou úplně stranou a soustředíme se jen na svět.

Jaké si vlastně budete klást v seriálu mistrovství světa cíle?

Pro mě je cíl hlavně dojet vždy ve zdraví, protože jsem si už taky něco zažil. Každopádně pohybovat se do desátého místa, to bych bral jako obrovský úspěch.

Konečně drželo zdraví. Nejvíc se dařilo v Portugalsku

Určitě se sluší dodat, na jakém stroji letošní sezonu pojedete, jelikož před dvěma lety jste motorku měnil. Mimochodem, Husqvarna 350 4T drží?

Ještě jsem to trochu obměnil, značka je stále stejná, pojedu stále Husqvarnu, ale obsah jsem zvolil vyšší a to 450 4T. Motorku pojedu už druhým rokem a jsem s ní opravdu spokojený.

Každoročně patří k oblíbeným podnikům Šestidenní, kterou jste zmínil na začátku. Jak jste si vedl loni v Itálii a co čekat od letošní zastávky ve Francii?

Opět jsem startoval v klubové soutěži za tým KBS pod panem Krupičkou. Obsadili jsme páté místo z přibližně sto šedesáti týmů, takže určitě to hodnotíme kladně. Pan Krupička byl víceméně spokojený. S prvním místem by byl samozřejmě spokojenější, ale to vše přijde (směje se).

Motocyklový sport není levná záležitost. Je těžké vybírat, kterých závodů se účastnit a které naopak opomenout?

Opět budu psát o týmu KBS. Vlastně díky panu Krupičkovi se mohu zúčastňovat veškerých těchto soutěží. Ona taková cesta do Španělska nebo Portugalska něco stojí – startovné, benzín, pneumatiky, spotřební zboží… Není to levný sport. Ale stále se dají najít nadšenci, kteří tento sport milují a dokáží finančně či materiálně pomoci. Musím také poděkovat svému tátovi, který vlastně ve svém volném čase, jezdí na tyto závody se mnou. Maximálně mi pomáhá, za což mu jsem moc vděčný. Nesmím zapomenout na svojí přítelkyni, která se mnou jezdí všude a je mi velkou oporou.