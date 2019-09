Na tatami se představilo na 1240 judistů nejen z ČR, ale i zahraniční naděje z Chorvatska, Litvy, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska, SRN a Ukrajiny. V kategorii dospělých se představilo i několik účastníků nedávného MS v Tokiu.

Z jičínských judistů se v sobotu nejvíce dařilo Petru Matějkovi, který podal velmi dobrý výkon, když po třech vítězných utkáních získal zaslouženě bronzovou medaili a podlehl pouze v semifinalovém utkání reprezentantu ČR Ivanu Petrovi.

Junior Tadeáš Čeřovský obsadil po dvou vítězných utkáních a dvou prohrách v kategorii seniorů do 66 kg solidní 7. místo.

V neděli se na brněnském tatami představil trojlístek jičínských žáků. Nejvíce se dařilo v kategorii st. žáků do 55 kg Františku Egrtovi, který v nejpočetněji obsazené kategorii(49 startujících) získal zaslouženě po 6 vítězných utkáních a jediné porážce bronzovou medaili.

V kategorii mladších žáků se představili Vojta Ježek do 42 kg a Tomáš Ort do 34 kg. Ježek po dvou vítězných utkáních prohrál se slovenským judistou a do dalších bojů již nezasáhl.

Ort podlehl v úvodním kole borci z Ukrajiny a v soutěži skončil. (ml)