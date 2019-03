Dvakrát doma. Jičín zabojuje o semifinále

Už se to blíží. Čtvrtfinálová série se play off extraligy házenkářů po dvou zápasech v Kopřivnici stěhuje do Jičína. Na východě Čech se bude hrát v sobotu od 19 hodin. Druhé utkání je na programu v neděli od 18 hodin.

Ilustrační fotografie. | Foto: Josef Hlaváček

Pokud by se Jičínu podařilo obě vyhrát, probojoval by se mezi čtyři nejlepší týmy soutěže, což byl velký úspěch. A Ronal má dobře nakročeno, když z Moravy přivezl jednu výhru. Série je vyrovnaná 1:1. „Z Kopřivnice jsme přivezli bod, což jsme chtěli, ale čeká nás ještě těžká práce,“ uvedl trenér Jičína Petr Mašát. Tak neváhejte a o víkendu podpořte jičínské házenkáře v cestě za postupem. FOTO: Olympijský víceboj zavítal do Nové Paky Přečíst článek ›

Autor: Vladimír Machek