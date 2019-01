Jičín - Házenkářská rezerva se rozloučila těsnou porážkou ve stánku staronového mistra

Konec dobrý, všechno dobré. I to by se dalo napsat o posledním vystoupení jičínských mladíků v první lize. Po loňských záchranářských bojích letos dokázali vybojovat pěknou šestou příčku a při troše štěstí to možná mohlo být ještě lepší, kdo ví.

Hosté bojovali

HCB OKD Karviná jun. – HBC Ronal Jičín B 28:27 (11:16). Poslední zápas sezony přinesl dramatickou podívanou od počátku až do konce. Hosté přijeli prakticky pouze s jednou ostrou spojkou (Šulc), další hráč tohoto postu, Jakl, opustil zápas po pěti minutách kvůli žaludečním potížím. Jičínským chyběli pro zranění či pracovní nebo školní povinnosti Mareš, Hošic, Kůta, Chyba, T. Vitík, Jetleb, Kriso a dlouhodobě T. Chýlek. To vůbec nebyla příznivá situace pro Jičínské, zvláště když proti nim nastoupilo pět hráčů, kteří se v celku karvinského áčka (spolu s jičínským odchovancem O. Šulcem) podíleli na zisku jedenáctého titulu Karvinských.



V kabině domácích bylo o poločase určitě rušno, protože do druhé půle vlétli jako uragán. Jičínská oslabení dokonale využili k otočení výsledku. Ačkoli Jičínští prohráli, odešli se vztyčenou hlavou. Spolu s domácím mladým týmem předvedli velmi dobrou hru, dokázali vzdorovat jednomu z nejlepších týmů soutěže (ne-li nejlepšímu) do samotného konce.



Celý tým podal bojovný výkon, tahounem všech akcí byl neúnavný Rychna, střelecky se dařilo Šulcovi a Šebkovi, také Novotný a Kolomazník zaslouží pochvalu, vždyť měli v nohách zápas staršího dorostu.



Stejně lze pochválit i zbytek torza týmu, který se v Karviné představil. Citelně chyběl na obraně Mareš, který určitě patří mezi nejlepší obranáře ligy a chyběly i branky Hošice. Velmi dobrý výkon podal též Podzimek v brance, měl lví podíl na konečném výsledku.

Sestava a branky HBC Jičín B: Podzimek, Soukup – Rychna 11/4, Šulc a Šebek 4, Novotný a Kolomazník 3, Jakl a Boháček po 1, Živnůstka, Chýlek a M. Král. Rozhodčí: Samek, Horsák. Sedmičky: 3/3 – 5/4. Vyloučení: 8:7. Diváků: 95. Sled branek: 2:0, 3:4, 6:5, 6:8, 7:12, 9:14, 11:16, 14:17, 18:17, 22:19, 23:24, 25:26, 28:26, 28:27.

(mk)