Znovu narvaná jičínská hala přišla domácí borce povzbudit proti Dukle. Jenže svěřenci trenéra Petra Mašáta na pražský tým od začátku utkání nestačili.

Nepomohli ani výborné zákroky Filipa Veverky v prvním poločase. Dukla šla rychle do vedení. První poločas byl sice ještě celkem vyrovnaný, když skončil výhrou hostů o čtyři branky 14:10. Jenže rozhodl začátek druhého poločasu, který Jičín zaspal, naopak hosté v něm jasně dominovali. „Alfou omegou byl vstup do druhého poločasu, kdy jsme si v poločase v šatně něco řekli, absolutně jsme to neplnili a najednou jsme prohrávali o deset gólů,“ uvedl hráč Jičína Martin Kovařík. A takové vedení si už Pražané pohlídali až do konce utkání. V samotném závěru domácí sice korigovali na sedmibrankový rozdíl, ale druhý bod série si zaslouženě připsala Dukla.

„Základním atributem v play off je vyhrání souboje jeden na jednoho, a my jsme je v prvním poločase nevyhrávali. Nebyli jsme důrazní a produktivní v postupném útoku a samozřejmě jsme se dostali pod tlak, který někteří naši hráči nezvládají, protože hrají poprvé extraligu a poprvé zažívají play off,“ hledal příčiny prohry trenér Východočechů Petr Mašát.

Třetí utkání se hraje v Praze v neděli od 19 hodin. „V Praze se pokusíme ze sebe vydat poslední zbytky sil a Dukle to zkomplikovat, aby tato série nebyla natolik jednoznačná, i když v ní Dukla naprosto dominuje,“ uzavřel Mašát.

HBC Ronal Jičín – Dukla Praha 22:29.

Nejlepší střelci: Kovařík 7, Šulc 4, Kolc 2 – Blecha 5, Cigaň 5, Sviták 3. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 3/3 – 5/2. Vyloučení: 2:3. Poločas: 10:14. Stav série: 0:2.