Jičínsko, Saint Georges de Montaigu - Francie hostila již pátý závod letošního mistrovství Evropy v autokrosu.

Václav Fejfar | Foto: Archiv

A co po závodě ve Francii řekl tým Václava Fejfara? „Finálové jízdy byly za deště a francouzský povrch je jako mýdlo. Přesto jsme ale neobuli pneumatiky do hlubokého bláta, stopa byla tvrdá. Měli jsme druhou pozici za Alešem Fučíkem a stačilo pouze počkat na vhodný okamžik. Bohužel se do cesty připletl Adrian Boele, kterého oba jezdci dojeli o kolo. Vytvořil překážku v ideální stopě. Aleš se o jeho auto tvrdě opřel a protáhl se do zatáčky.

Václav se vyhnul kontaktu a aby Adriana neohrozil, zastavil a objel ho venkovní stranou. Tím jsme již neměli šanci bojovat o nejvyšší příčku,“ popisoval finálovou jízdu Václav Fejfar Racing a doplnil: „Auto máme ale nepoškozené, takže se můžeme věnovat Fabii 3, se kterou potřebujeme zajet pár testovacích kol, aby bylo do dalšího závodu v Přerově připravená ukázat co umí.“

Průběžné pořadí divize Touring Autocross po pěti odjetých závodech: 1. Aleš Fučík – 164 bodů, 2. Martin Samohýl – 118 bodů, 3. Adriaan Boele – 113 bodů,… 7. Václav Fejfar – 84 bodů.