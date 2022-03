Lvice potřetí v osmi dnech padly s Žabinami. O víkendu se dohrává základní část

Oba celky se nyní potkají v sérii play out, ve které se bude bojovat o konečné 9. - 10. místo. Hrát se bude na tři vítězná utkání a termíny zápasů se teprve budou upřesňovat. Vítěz série si uchová právo startu v nejvyšší domácí soutěži, poraženého čeká baráž s vítězem první ligy.

Renomia ŽBL, 18. kolo

Kara Trutnov – BK Strakonice 50:58 (17:18, 30:33, 45:47)

Body: Králová 18, Hindráková a Pogányová 7, Finková a Kozumplíková 4, Linhartová a Šmahelová 3, Borsová 2, Hajnová a Goligoski 1 - Rosecká 24, Vydrová 10, Jánská 8, Horsáková 7, Junková 7, Vorlová 2. Rozhodčí: Baudyš, Petrák, Svoboda. Fauly: 15:23. Trestné hody: 21/16 – 11/7. Trojky: 8:3.

Trutnov nevyhrál v základní části v domácím prostředí žádné utkání a nezbývá než věřit, že se dočká v nadcházející sérii o 9. - 10. místo. Bude v ní určitě velmi potřebovat podporu diváků.

Ohlasy trenérů

Michal Martišek, trenér Kary Trutnov: „Strašně jsme chtěli vyhrát. Rozhodla úspěšnost střelby za dva body, kterou jsme měli 12,8 procenta. To jsem ještě nezažil. S tím se nedá vyhrát. Je vůbec zázrak, že jsme dali padesát bodů. Sekundárním problémem je, jaké střely si vybíráme. Minimálně polovina jich byla zvolena špatně. Zápas se rozhodl za stavu 49:49, Strakonice po naší jedné šestce daly koš s faulem, svůj náskok i díky bojovnosti už uhlídaly až do konce a zaslouženě zvítězily. Před sérií play out to je pro nás psychologická komplikace, nemáme moc času se s tím vypořádat. Alespoň jsme uhájili lepší bilanci vzájemných zápasů. Čeká nás hodně, hodně práce, ve velmi krátkém čase, ale začíná se od nuly, v našem domácím prostředí a věřím, že se na tři nebo více zápasů připravíme a dokončíme sezonu jako vítězové.“

Petr Martínek, trenér BK Strakonice: „Na výhru jsme dlouho čekali, získali jsme ji v posledním kole základní části. Dobré výkony jsme podali už proti Slavii a v Ostravě a vypadalo to, že tým se dostává do sportovní formy. Dnes jsme to dokonali na palubovce devátého Trutnova, se kterým teď jdeme do zajímavé série. Začínáme venku, což je pro nás jistá nevýhoda, ale dnes jsme si dokázali, že jsme schopní s Trutnovem hrát i na jeho palubovce. To je nesmírně důležité pro psychiku mladých hráček, které máme v týmu. Vítězství si velmi cením. Dostat v Trutnově 50 bodů je výtečný výkon, zejména v obranné činnosti. Musím smeknout před výkonem svých děvčat.“