Ostroměř – Ve dnech 5. – 7. září 2016 proběhly v Brně evropské dětské atletické hry pod názvem European Kids Athletic Games.

Atletický oddíl Dětského centra Ostroměř. | Foto: M. Špicar

Těchto mezinárodních závodů pro děti od 11 do 15 let se zúčastnilo také třináct závodníků z atletického oddílu Dětského centra Ostroměř, z.s.. V letošním roce se tohoto největšího atletického žákovského závodu v Evropě zúčastnilo 1500 závodníků ze 14 zemí Evropy (mimo jiné z ČR, Polska, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Anglie, Malty, Itálie, Španělska, Ukrajiny, Ruska…).



I v takové konkurenci předvedli naši závodníci výborné výkony a přivezli tři medaile. Dvě medaile vybojoval v kategorii chlapců ročníku narození 2002 Miroslav Špicar. Stříbrnou ve skoku dalekém za výkon 579 cm a bronzovou v hodu oštěpem za výkon 50,48 m. Dále získal 17. místo v běhu na 60 m. Celkově třetí a druhou bronzovou vybojoval v kategorii chlapců ročníku narození 2005 Vojtěch Hladík v běhu na 600 m. Vojta dále obsadil osmé místo v běhu na 60 m a 14. místo ve skoku dalekém.



Dále ostroměřský oddíl reprezentovali: David Špicar v hodu kriketovým míčkem chlapců narozených 2005 – 4. místo, 13. místo ve skoku dalekém. Eliška Andrejsová ve skoku dalekém dívek narozených 2002 – 8. místo. Vojta Zahrádka (2004) – 12. místo v hodu kriketovým míčkem, Karolína Palo (2005) – 13. místo v hodu kriketovým míčkem, Adéla Vítková (2002) – 13. místo v hodu oštěpem. Eliška Peterková (2005) – 29. místo v běhu na 600 m.



Kromě výše zmíněných oddíl ještě reprezentovali Vanda Vávrová, Anna Junková, Tereza Horáková, David Švanda, Tomáš Ersepka. Někteří z těchto atletů se takovýchto závodů zúčastnili poprvé a byla to pro ně výborná zkušenost. „Všem děkuji za bojovnost a za předvedené výkony a přeji mnoho dalších úspěchů," řekl Miroslav Špicar, předseda DC Ostroměř. (mš, re)