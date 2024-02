Uplynulý víkend se ve Sportovní hale TSC Turnov uskutečnilo 1. kolo 28. ročníku Samurajské katany v kategoriích chlapců a dívek U10, U12, U14 a U16. Na turnovském tatami se představilo 368 nejmladších judistů ze 49 oddílů ČR, mezi nimi i 12 jičínských nadějí.

Alexander Hyka na stupni nejvyšším. | Foto: M. Stránská

V nejmladší věkové kategorii U10 podal vynikající výkon Alexander Hyka, který ve své hmotnostní kategorii do 28,8 kg zvítězil ve všech čtyřech utkáních před časovým limitem a zaslouženě tak získal zlatou medaili.

Medaili stejného kovu vybojovala v kategorii U16 do 52 kg Darina Jirásková, která potvrdila roli velké favoritky soutěže a zaslouženě zvítězila.

Stříbrné medaile přidali do sbírky v kategorii U12 do 27 kg Karla Lemmerová, v kategorii do 30 kg Matěj Vaněk, v kategorii U16 do 48 kg Natálie Rejmanová a v kategorii do 73 kg Miroslav Kratochvíl.

Jičínský judista Jan Egrt třetí na mezinárodním turnaji v Dánsku

Sbírku medailí zkompletovali ziskem bronzových medailí v kategorii U 12 do 44 kg Vitaliia Shepa, v kategorii U14 do 38 kg Josef Varšányi, do 55 kg Vojtěch Zlámal a v kategorii do 60 kg Oliver Tichý.

Viktor Tichý skončil v kategorii U14 do 50 kg pátý, stejně jako Jáchym Mašek v kategorii U12 do 35 kg.

Pochvalu zaslouží především všichni medailisté, ale zejména ti, pro které to byla první soutěž po přechodu do starší věkové kategorie.

SKP JUDO Jičín, z.s. děkuje za podporu NSA, Královéhradeckému kraji, městu Jičín a firmě DEPRAG CZ a.s.

- Milan Letošník