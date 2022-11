V třebešské hale bylo poměrně brzy jasné, jak duel Davida s Goliášem dopadne. Favorit si rychle vybudoval pohodlný náskok (4:22), který v dalším průběhu zápasu navyšoval až na konečný rozdíl sedmačtyřiceti bodů. Pro domácí Královské sokoly je alespoň dílčí úspěch, že nevyfasovali stovku, byť jí unikli jenom o vlásek.

Východočechům chybělo několik důležitých hráčů, naopak soupeř přijel s impulsem v podobě nové trenérské dvojice Ladislav Sokolovský – Pavel Budínský a bylo to znát.

„Nymburk na nás vletěl, což jsme čekali, protože v jeho týmu došlo ke změně trenéra. My máme problémy se sestavou, chybí mi tři hráči ze základní pětky. Nebyli jsme schopni soupeři lépe vzdorovat, měli jsme sice dobré pasáže, ale tentokrát favorit jednoznačně dominoval. Řekli jsme si, že hlavně v obraně budeme dělat věci na sto procent. Určitě je to pro nás dobrá škola, zejména pro naše mladé hráče. Mistr zaslouženě vyhrál, není co dodat,“ zhodnotil duel královéhradecký kouč Lubomír Peterka.