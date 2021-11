Basketbalistkám trutnovské Kary se v 8. kole Renomia ŽBL postavil soupeř z nejtěžších. Do sportovní haly při ZŠ Komenského dorazily hráčky ZVVZ USK Praha a jak už bývá zvykem, svého soupeře absolutně nešetřily. Pražský celek duel ovládl výsledkem 126:42. I přes vysokou porážku kouč Michal Martišek tentokrát své svěřenkyně chválil, podle něho dokonce podaly nejlepší výkon v probíhajícím ročníku. Utkání fotografiemi zdokumentoval přítomný Jan Bartoš.

Michal Martišek, trenér Kary Trutnov: „Paradoxně jsme podali nejlepší výkon sezony proti USK Praha. Začátek byl ze strany hostujícího týmu trochu vlažnější. My jsme se toho nebáli, relativně jsme dodržovali všechny pokyny. Samozřejmě, pokud hrajete pod tlakem 40 minut, tak vyústí v enormní ztráty. Až na poslední dvě minuty, kdy už jsme toho měli plné kecky, jsme zápas nezabalili, snažili se plnit nejzákladnější pokyny. Pokud bychom takto hráli i v ostatních zápasech, tak si myslím, že bychom měli úplně jinou bilanci. Teď je pro nás velice důležité, abychom se od nedělního výkonu odpíchli a ještě přidali více v pátek ve Strakonicích. Dnes to byl v obraně jednoznačně náš nejlepší výkon. Donutili jsme USK i k několika ztrátám i díky naší aktivitě. Byl to pozitivní impuls a teď potřebujeme, aby přišel i ten výsledkový. Pokud budeme hrát tak jako proti USK, tak věřím, že v pátek první vítězství sezony urveme.“