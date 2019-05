A Extraliga: Putovní trofej pro mistra kraje se stěhuje do České Skalice. Po sedmileté nadvládě týmů z Hradce Králové, v čele s šestinásobnými vítězi Truhles, se mistrem Královéhradecka stal celek z jiného města.

Prima Plus Česká Skalice – tak zní jméno nového šampióna, který se stal teprve druhým týmem ze severní části kraje, jemuž se podařilo extraligu vyhrát. Před osmi lety se stejný kousek povedl úpické Republice. Ta ovšem nejvyšší soutěž letos paradoxně opouští.

Triumf českoskalických je naprosto zasloužený, když tabulku ovládli s luxusním náskokem devíti bodů. Přišel po jejich tříletém účinkování v nejvyšší soutěži, kdy postupně obsadili čtvrtou, druhou a nyní první pozici. Díky tomuto výsledku se mohou chystat i na mistrovství České republiky, kam se společně se stříbrnými Pivaři z Habřiny a bronzovými Truhles Hradec Králové vydají reprezentovat Královéhradecko.

Právě z šampionátu této kategorie vede cesta do nejvyšší soutěže naší země Superligy, kde již řadu sezon nastupují dva týmy našeho kraje Maséři Hradec Králové a 40+ Trutnov. Do elitní soutěže postoupí první dva celky mistrovství. Pěkných výsledků dosáhly oba extraligoví nováčci. Černý Sup Starý Rokytník je pátým nejlepším týmem kraje, Fekobe Pilníkov ukončil sezonu ještě o stupínek výše.

V první pětce jsou tedy tři mužstva ze severu, což v letech minulých zvykem rozhodně nebývalo. Do B ligy se poroučejí Soudek a úpická Republika. Ta nejvyšší soutěž opouští přesně po dvaceti letech.

B ligy: Do extraligy míří Cukrárna a Dangerous Rebels.

Druhé nejvyšší soutěže na Královéhradecku ovládla družstva Cukrárna Náchod a Dangerous Rebels Jičín. V příští sezoně proto okusí atmosféru extraligy. Jičín premiérově, Náchod po čtyřleté výluce. Oba vítězové kralovali tabulkám s náskokem jedenácti bodů a krom prvenství si vysloužili i vstupenku na mistrovství České republiky kategorie B, které se uskuteční již první červnovou sobotu. Do extraligy může dodatečně nahlídnout i lepší celek z druhých pozic jmenovitě Dřevěnka Broumov a to za předpokladu, že by extraligová Prima Plus Česká Skalice uspěla na mistrovství a vybojovala si místo v Superlize.

Naopak zármutek panuje v táborech šestice týmů Medvědi Velký Třebešov, Loco Trutnov, Piráti Rtyně, Sabotage Jičín, Stará hora Horní Maršov a Vítkov Jilemnice. Všechny sestupují. (VOn)