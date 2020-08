Nyní musí zdolat Slovensko.„Jedeme dál, Orava nádherná, Tatry famózní a déšť brutální,“ zpravuje doprovodný tým UPRT na facebookových stránkách. Daniel je na cestě od čtvrtka a zatím podal dechberoucí výkon. Včera v poledne nás zdravil z nejvýchodnějšího deštivého cípu Slovenska, z Užhorodu.

„Zbývá nám méně než 1000 kilometrů do cíle. Celé Slovensko nám prší a i přesto máme šance zajet za čtyřiadvacet hodin další čtyřstovku,“ hlásí doprovodná posádka. Dan spal za posledních 35 hodin pouze 60 minut. Moc děkuje za podporu fanoušků. Cyklista by rád projektem RACAS podpořil Petra Vyskočila, který bojuje s těžkým postižením, přesto zůstává pozitivním a velmi aktivním člověkem. Na své aktivity by potřeboval lepší vozík, který si ze svého rozpočtu nemá šanci pořídit. Na cestě za jeho dalšími sny mu můžete pomoci zasláním libovolné částky na účet 2500016622 / 2010 a do zprávy zadejte „RACAS-PETR“.