Nová Paka – Další závod České motocyklové federace se jel na Těrlickém okruhu u Havířova. Tady jezdce zradila po dlouhé době technika a finálový závod nedokončil.

ANTONÍN PLEVÁK dojel v Kyjově druhý (vpravo). | Foto: Pavel Vydra

Opět se dařilo

Historický motocykl Jaha prošel důkladnou repasí a Antonín Plevák se s ním postavil na start závodu v Kyjově, který je rychlý a zároveň technický a jede se i v bytové zástavbě. A tady se za velice proměnlivého počasí opět „zadařilo".



„V Kyjově to po té smůle v Havířově s převodovkou dopadlo moc dobře. Oba sobotní tréninky se jely na vodě, ale celkově i ve sloučené kategorii s dvěpadesátkami jsem dosáhl na třetí čas. Takže do závodu jsem startoval z první řady. Odjel jsem asi na sedmé pozici, ale postupně se mi to dařilo stahovat a pěkně jsme si zazávodili. První dojel zkušený Eduard Klimek, já druhý a třetí Thér," dodává spokojený jezdec.



Zatím to ještě není potvrzeno, ale v závodech mistrovství České republiky třídy Klasik 175 by se měl Antonín Plevák stát o jediný bod mistrem republiky, a to zejména díky skvělému vítězství na trati České Tourist trophy v Hořicích.



Novopacký závodník, jezdící za tým Vágner Transport Aleše Vágnera, by se měl ještě objevit na startu znovu obnoveného závodu v Dymokurech u Poděbrad, který je plánován počátkem října. ⋌Pavel Vydra