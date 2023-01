Přitom v posledních letech okupoval Armex příčky v dolní polovině tabulky, podobně jako Hradec Králové. Letos je tomu ovšem jinak, severočeský celek budí respekt. Ne náhodou v úvodu ročníku přehrál tuzemského hegemona posledních let Nymburk.

Oslabení Sokoli dlouho drželi naději na vítězství, v závěru však úplně odpadli

Role favorita je tedy více než zřejmá, zvlášť když Hradec se potýká s rozsáhlou marodkou. Mandalinić s Vlčkem laborují s kotníkem, Kábrt s třísly, Bubeníček s ramenem a Vondra s Ondřejem Peterkou jsou nemocní.

„Ať jsme v jakémkoliv složení, tak se musíme pokusit vyhrát kdekoliv. Paradoxně venku hrajeme lépe než doma. Rozhodně nic nevzdáváme a jedeme do Děčína pokusit se vyhrát. Pro vítězství musíme udělat maximum a doufat také v to, že si soupeř třeba vybere i horší chvíle. Nebo někdo z našich hráčů vystoupí, zadaří se mu a utkání se povede celému týmu. Třeba se budeme radovat z vítězství. Basket je hra a míč je kulatý, takže se může stát všechno,“ přál by si Lubomír Peterka, trenér Královských sokolů.

Co by mohlo na Válečníky platit? „To v momentální situaci opravdu nevím. Děčínští budou hrát na domácí palubovce, v letošní sezoně se jim utkání daří a vyhrávají. My se nacházíme ve složité situaci jak už kvůli zápasovým výkonům, tak i zdravotnímu stavu našeho kádru. Musíme se soustředit na svoji hru, dělat to, co máme a snažit se favorita potrápit,“ říká hradecký křídelník Michal Svojanovský.