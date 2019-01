Jičín – Také výprava Delfína vířila vodu v náchodském bazénu, kde se konaly přebory desetiletého a jedenáctiletého žactva spojených krajů Pardubického a Královéhradeckého.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Tento přebor je zároveň kvalifikací a jedinou nominací na Pohár České republiky, který se stává pro tyto mladší plavce nejvyšší republikovou soutěží. Proto již tradičně mají tyto závody vynikající úroveň a letos se dostaly opět o stupeň výš. Přeboru se zúčastnilo bezmála dvě stovky závodníků z dvaceti oddílů obou krajů. Jičínský oddíl na přeboru reprezentovalo šest chlapců a tři dívky. Družstvo Delfínu Jičín si nakonec odvezlo z krajského přeboru pět medailí a několik výsledků do desátého místa.



Z jičínských plavců byla nejúspěšnější závodnicí Pavlína Smolíková, která zvítězila na 200 m polohový závod, na 100 m motýl obsadila 2. místo, v závodě na 50 m motýl získala třetí místo a k této bilanci přidala ještě 4. místo na trati 100 m prsa, kde ji medaile „unikla" doslova o dohmat.



Dalším z medailistů byl Matyáš Kubín, který po velkém a urputném boji obsadil na trati 100 m motýl krásné druhé místo. K tomuto výsledku zároveň přidal ještě dvě 4. místa na tratích (200 m polohový závod, 50 m prsa) a dvě pátá umístění (100 m prsa a 100 m polohový závod).



Ve výborném světle se předvedli i další jičínští plavci, Dominika Brádlová 5. místo (100 znak, 200 m znak), 6. místo (200 m kraul) a 7. místo (50 m motýl). Štěpán Mikule 5. místo (50 m znak) a dvě 6. místa (100 m volný způsob a 200 m polohový závod). Jakub Podhajský 6. místo (100 m prsa) a 8. místo (50 m prsa), Matěj Kraus 8. místo (200 m kraul) a 12. místo (50 m znak). Matyáš Nýdrle 17. místo (100 m prsa), David Hájek dvě 19. místa (100 m znak, 50 m prsa) a Eva Maršíková 16. místo (100 m znak).



Nejlepší část všech plaveckých závodů tvoří okamžik, kdy se plavou štafety, výjimkou nebyly ani štafety v Náchodě. V letošním roce získala plavecká štafeta chlapců, ročník narození 2003, na letním Poháru České republiky 4. místo (mimochodem je to první chlapecká štafeta v novodobé historii plaveckého oddílu na úrovni ČR). Toto umístění chtěli chlapci potvrdit i na krajském přeboru, kde startovali ve stejné kategorii se staršími vrstevníky.

Jičínská štafeta nastupovala ve složení Matyáš Kubín, Jakub Podhajský, Štěpán Mikule a Matěj Kraus, který nahradil nemocného Briana Koňušina a nutno podotknout, že předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů. Jičínští nastupovali do závodu „s nejhorším" přihlášeným časem. Ve strhujícím závodě a ve fantastické atmosféře při závodě obou štafet, skončili chlapci v dopoledním polohovém závodu 4x50 m na výborném, i když trochu smolném 4. místě a v odpoledním závodě na 4x50 m volný způsob dokonce třetí!



Pět medailí a spousta osobních rekordů, svědčí o dobré přípravě a píli devíti malých plavců a práci jejich trenérů. Chlapci ve štafetě a Pavlína Smolíková potvrdili svými výkony zaslouženou nominaci za plavecký klub Delfín Jičín do ankety Sportovec města Jičína 2013.



Dobré výkony a osobní rekordy ostatních dávají řadě z nich velkou šanci se kvalifikovat na zimní mistrovství republiky mladšího či staršího žactva, která se konají 7. a 8. prosince v Plzni. Všem plavcům držíme palce a děkujeme z předvedené výkony. ⋌(rs)