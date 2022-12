V sobotu se Královští sokoli představili na palubovce favorizovaného Brna, kde se chtěli pokusit překvapit. Jenže to se nestalo. Naopak, byla z toho další jednoznačná porážka rozdílem třiadvaceti bodů.

DRŽELI SE JEN V ÚVODU

Přitom Hradec nezačal špatně a v první čtvrtině sehrál s domácím Basketem naprosto vyrovnanou partii. Od druhé části ovšem Brňané začali diktovat tempo, postupně navyšovali svůj náskok a utkání dovedli bez problémů do vítězného konce.

„Měli jsme dobrý úvod, Brno jsme zaskočili a vedli. Jenže poté jsme měli hluché pasáže, kde soupeř proměnil několik protiútoků a šel přes nás. Pak už hru domácí kontrolovali a my jsme to i přes dobré momenty nedokázali stáhnout pod patnáct bodů. Mrzí mě, že někteří naši hráči, pod dojmem porážky, přestali hrát. Někteří hráli bez nápadu a energie, to nesmíme. Naštvalo mě to. Brno bylo ale v tomto zápase jednoznačně lepší,“ poznamenal zklamaný Lubomír Peterka, trenér hradeckého mužstva.

ROZEHRÁVAČ Lamb Autrey (s míčem) byl v Brně nejlepším hradeckým hráčem.Zdroj: Královští sokoli/Pavel Marek

„Jeli jsme do Brna s tím, že jsme se chtěli pokusit o překvapení, ale bohužel. Ve druhém poločase jsme špatně bránili a nedoskakovali jsme. Je to škoda, ale ve středu máme důležitý zápas s Olomouckem a musíme se na to připravit,” doplnil křídelník či pivot Sokolů Ondřej Peterka.

Celek zpod Špilberku potvrdil formu, když zapsal už osmé vítězství z posledních devíti utkání. Navíc díky další překvapivé porážce Nymburka v Ústí nad Labem poskočili v tabulce na post nejvyšší. Naopak Hradečtí poosmé za devět duelů padli a zůstávají na úplném chvostu.

Nejvyšší domácí soutěž pokračuje čtrnáctým kolem ve středu, Královští sokoli hostí od 19 hodin Olomoucko.

Kooperativa NBL - 13. kolo

Basket Brno – Královští sokoli Hradec Králové 96:73 (21:19, 45:34, 73:54). Body: Chatman 19, Mishula 13, Půlpán 13, Svoboda 11, Bálint 11, Krakovič 11, Puršl 9, Djuričič 6, Křivánek 3 – Autrey 26, O. Peterka 12, Šturanovič 8, Goga 8, Mandalinič 5, Škranc 5, Kábrt 4, Svojanovský 3, Vlček 2. Rozhodčí: Blahout, Jeřáb, Petrák. Fauly: 16:21. Pět chyb: Šturanovič (HK). Trestné hody 24/18 – 8/5. Trojky: 12:6. Doskoky: 37:31. Diváci: 432.