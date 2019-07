Od roku 2002 už sice nejsou šachy sólistou, ale pořád jim patří hlavní slovo. Ať už kvantitou či kvalitou. Program v královské hře nabídne hned sedmadvacet turnajů. V různých šachových disciplínách.

Největší pozornost tradičně poutá velmistrovský. Jako jediný se může pochlubit číslem třicet. Ano, nechyběl na žádném z ročníků. Ten letošní se může považovat za jeden z nejsilnějších v historii. Ne-li nejsilnější. Chcete důkaz? V první dvacítce nasazených je „ukryto“ deset celkových vítězství.

„Jedničkou je pardubický odchovanec Viktor Láznička, který vyhrál turnaj dvakrát. A turnajovou dvojkou Sergej Movsesjan. Arménský šachista, žijící v Praze s vřelým vztahem k Pardubicím. Nastupuje za ně i v extralize družstev. Ten jako jediný zvítězil ve třech ročnících. Naposledy v loňském roce,“ představuje největší favority zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.

Mládež i pokročilí

Návrat po sedmi letech. Paralelně s festivalem se uskuteční mistrovství Evropy mládeže.

„Od posledního ročníku v Pardubicích zaznamenala soutěž účastnický nárůst. Zatímco tehdy se konala jen ve dvou kategoriích, tak letos budou turnaje rozděleny i pro dvě věkové skupiny. Jejich počet se tedy zdvojnásobí,“ vysvětluje ředitel festivalu Jan Mazuch.

Movsesjan je hlavní hvězdou také atraktivního rapid šachu. To už ale je stará záležitost. Naopak novinkou v šachovém programu Czech Open je „turnaj pokročilých“.

„Připravili jsme ho speciálně pro tento jubilejní ročník. Jedná se o klání hráčů starších třiceti let. Tedy byly na světě ještě před tím, než vznikl náš festival,“ přibližuje Petr Laušman.

Nejen královskou hrou jest člověk v Pardubicích živ… Šachy doprovodí na festivalu patnáct odvětví ze světa deskových i karetních her.

Hlavní taháky festivalu šachu a her



ŠACHY: Pardubice Open – velmistrovský turnaj (19. – 28.7), Pardubice kraj Open – mistrovství České republiky v rapidu (17. – 18.7), Český lev Kolešovice Open – MČR čtyřčlenných družstev (11. – 14.7.), Chládek a Tintěra Open: turnaj pro hráče starších třiceti let (19. – 28.7), Bulínský, Vávra and Partners Open: MČR v bleskovém maratonu (15. – 16.7.), Staropramen Open: MČR v holanďanech (13.7), Tlapnet Open: MČR ve Fischerových šachách (16.7.),

MISTROVSTVÍ EVROPY – družstev mládeže (11. – 14.7).



BRIDŽ: Stapro Open: halvní turnaj dvojic (13.7), Ave – kontakt Open: turnaj družstev (12. a 14.7).



SHOGI: mistrovství České republiky (13. – 14.7).



GO: Moyo Open – turnaj (12. – 14.7).



DÁMA: turnaj v mezinárodní dámě (12. – 13.7), turnaj v České dámě (14.7.).



SCRABBLE: Evropa Restaurant Open – kvalifikace na MČR.



PIŠKVORKY: Hotel Labe Open – MČR (13. – 14.7.). Vše ČSOB Pojišťovna ARENA.



HOSPODSKÝ KVÍZ: MČR (12. – 14.7, Palace Pardubice).