SEMILY - Jako osmý díl Pojizerské ligy cyklistů se jela Vysocká časovka. Nejlepší čas v cíli měl letos výborně závodící Martin Šlégl z Kerda Colnago Liberec, celkový vítěz seriálu Jičínské cykloligy.

Martin Šlégl | Foto: archiv

Na startu časovky na Cimbále „U Křemílka“ se sešlo celkem 112 přihlášených závodníků, chyběl mezi nimi ovšem obhájce prvenství z minulého roku Zdeněk Mach z CK Příbram. Trasa vytyčená pořadateli z Cyklo klubu Vysoké nad Jizerou vedla z Cimbálu nad Semilami až na náměstí do Vysokého nad Jizerou v celkové délce 12,2 km. Závod byl zařazen i do soutěže o nejlepšího časovkáře Pojizerské ligy.

Vítěz Martin Šlégl nakonec zůstal daleko za svým rekordem trati z roku 2004, který je lepší o 28 vteřin než letošní čas. Druhý v cíli Michal Ryglewicz zaostal za Šléglem pouze o necelých pět vteřin, ale další závodníci už ztratili v jízdě proti chronometru na vítěze více než půlminutu. Další a to poslední devátou akcí letošního seriálu Pojizerské ligy bude 26. srpna etapový závod Tour de Benešov.

Výsledky:

1. Martin Šlégl (Kerda Liberec) 20:37,70 min., 2. Michal Ryglewicz (CS Žitník Lomnice n. P.) –4,56, 3. Martin Vondra (Scania Apache Kolín) –31,14, 4. Jan Valeš (Nový Bor) –34,86, 5. Aleš Zárybnický (KC Kooperativa Liberec) –37,01, 6. David Obšil (KC Kooperativa Liberec) –39,62, 7. Ondřej Mikule (CS Žitník Lomnice n. Pop.) –45,14.