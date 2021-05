Mezi nejúspěšnějšími sportovci okresu zastupuje volejbalisty RADEK KULHÁNEK, který hraje krajský i mezikrajský přebor kadetů za Sokol Dřevěnice, za tamní muže alternuje i v krajské soutěži a ještě i hostuje za muže Sokola Radim v okresním přeboru.

„Chybí kamarádi i soutěžní zápasy“ | Foto: Václav Nidrle

Jak snášíte tuhle koronavirovou pauzu ? Rok už se vlastně nesmí sportovat…

Pauzu nesnáším moc dobře. Ze začátku to vypadalo, že to bude pauza jen na chvíli, ale bohužel se to protáhlo a je z toho rok. Míč v rukách mi hodně chybí. Byl jsem zvyklý se několikrát týdně scházet se spoluhráči na tréninku. Nechybí mi jen volejbalový míč, ale i kamarádi a soutěže. Musím říct, že se nám velmi dařilo, než nám vláda nařídila, že se nesmí hrát.