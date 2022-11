Rozehrávači: Marek Vyroubal (USK Praha), Viktor Půlpán (Basket Brno). Křídla: Vojtěch Hruban (London Lions), Lukáš Palyza (ERA Basketball Nymburk), Richard Bálint (Basket Brno), Tomáš Kyzlink (bez angažmá), Patrick Samoura (USK Praha). Podkošoví: Ondřej Balvín (BC Prometey), Martin Peterka (Würzburg Baskets), Luboš Kovář (ERA Basketball Nymburk), David Böhm (USK Praha), Martin Kříž (ERA Basketball Nymburk).

Lvi si zavařili v dosavadním posledním zápase, když v Chomutově z pozice favorita prohráli s Maďarskem.

Stejně jako ve střetu před EuroBasketem jim bude chybět největší hvězda a duše týmu Tomáš Satoranský. Ne však kvůli zranění, ale klubovým povinnostem v Barceloně (včera hrála zápas Euroligy). Do katalánského města přestoupil i druhý lídr národního týmu Jan Veselý, takže se jedná o dvojnásobnou velkou ztrátu.

Do toho jsou zraněni Jaromír Bohačík, Patrik Auda, David Jelínek, Ondřej Sehnal.„Nejsme sice v nejsilnějším složení, na druhé straně máme spoustu mladých kluků, kteří se budou chtít předvést. Disponujeme i několika hráči, kteří toho v nároďáku už dost zažili.

I když situace opravdu není ideální, neměli bychom jít do zápasu se svěšenou hlavou. Chceme si dát šanci se ještě v kvalifikaci udržet a protáhnout si v ní život,“ velí český kapitán Vojtěch Hruban.

Právě on by měl být společně s Ondřejem Balvínem tím největším tahounem. To ostatně už několikrát nejen při notně provětraném kádru v reprezentaci potvrdil.

„Jsem jedním z těch, kdo toho tu mají nejvíc za sebou, ale nejsem na to sám. Je prostě potřeba zastávat tuhle roli daleko víc zodpovědněji než v létě na Eurobasketu, kde bylo dvanáct zkušených lidí,“ připomíná posila London Lions.

Jeho nadřízený kouč Ronen Ginzburg také při nominaci na páté kvalifikační okno použil svoji specialitu. Zařadil do ní nové tváře, kteří sice mají talent. Ale…

„Jediné, co mladí kluci potřebují, je trocha sebevědomí. Na druhou stranu na evropské úrovni hrát můžou už teď. Potřebují jen zkušenosti. Česká liga je tempem a agresivitou úplně jinde, než mezinárodní basketbal. Mladí se potřebují otrkat a odehrát pár podobných zápasů. Je pro mě zásadní zvyknout si hlavně na tempo."

Jak na rozehrávce?

Největší otazník před nadcházejícími duely s Černou Horou a v Maďarsku (pondělí od 18 hodin) je na pozici rozehrávače. Respektive druhého rozehrávače. Tím prvním se stal, při absencích Satoranského a Sehnal, trochu překvapivě bývalý pardubický hráč Viktor Půlpán.

Jednou z alternativ je právě Vojtěch Hruban. Do úvahy přichází i Tomáš Kyzlink.

„Jsem na to připraven, pokud to jinak nepůjde. Není to ale role, kterou bych zastával rád, protože ji neumím nejlíp. Někdy to tak ale dopadne. Vím, že budu muset hrát víc s balonem a tvořit pro ostatní,“ přiznává bývalý hráč nymburského mistra.

Basketbaloví fajnšmekři se trochu diví, že mezi vyvolenými chybí jméno tradičního reprezentanta Tomáše Vyorala. Pardubický rozehrávač sice vypadl pro Eurobasket, nicméně před tím prošel s týmem mistrovství světa v Číně, kvalifikaci na olympijské hry i samotný svátek pod pěti kruhy. Místo něj bylo povoláno reprezentací nepolíbené duo z USK Praha: Marek Vyroubal, Ondřej Švec.

„Na některých pozicích jsme na tom dobře, na obou podkošových nebo na křídelní pozici dvě. Pokud jde o rozehru, tak Viktor Půlpán zatím pro nás hrál spíš kratší úseky, v této kvalifikaci už ale odehrál dobrá utkání. Mám jeho hru rád, teď už navíc bude mít větší sebevědomí. Naším úkolem bude k němu najít druhého rozehrávače z mladých hráčů,“ naznačuje izraelský stratég Ronen Ginzburg, že mohou dostat velkou příležitost i při účasti zkušených původně nerozehrávačů.

Hlavní kouč se bude muset obejít bez svého asistenta. Luboši Bartoňovi nedovolily přijet povinnosti v Gironě. Na svém místě naopak zůstává další asistent Jan Pospíšil, kterého doplnil videoanalytik týmu Lukáš Pivoda.