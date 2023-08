Vydařený vstup do domácího světového šampionátu v orientačních závodech na horských kolech (MTBO), který v neděli odstartoval sprintem v ulicích Jičína, za sebou má česká reprezentace. Dařilo se hlavně mužům. Pro zlatou medaili si dojel Kryštof Bogar, hned za ním skončil Vojtěch Ludvík. Mezi ženami kralovala Finka Kaarina Nurminenová. Bronz smolně utekl Martině Tichovské, která skončila o vteřinu čtvrtá. Už dnes se jede v Mostku závod na dlouhou trať.

Stupně vítězů v mužské kategorii. | Foto: wmtboc2023.cz

Na start sprintu se v Jičíně postavilo 82 mužů a 46 žen. Organizátoři pro ně nachystali náročnou trať s více než 30 kontrolami. Mezi muži od začátku dominoval obhájce loňského titulu Kryštof Bogar, který se od začátku usadil v čele a v polovině trati si vybudoval půlminutový náskok. Svoji formu potvrzoval i nadále a zcela po zásluze si dojel pro zlato. Na stupních vítězů ho doplnili Vojtěch Ludvík a Estonec Lauri Malsroos.

„Závod vypadal tak, jak jsem očekával. Střídání terénu i tempa, před mapově těžkou pasáží byl vždy fyzický úsek, kde se člověk hodně zadýchal. Mapu jsem si ale pohlídal a vyšlo to,“ radoval se vítězný Bogar.

Ženský závod se vyvíjel podobně jako ten mužský. Když stylem start cíl zvítězila Kaarina Nurminenová. S tou držela krok pouze Britka Emily Benham Kvaleová, ale po chybě v závěru dojela s více než půlminutovou ztrátou druhá. Bronz brala další Finka Henna Saarinenová.

Mistrovství světa ve sprintu (Jičín) – muži: 1. Bogár, 2. Ludvík (oba Čes.), 3. Malsroos (Est.). Ženy: 1. Nurminenová (Fin.), 2. Kvaleová (VB), 3. Saarinenová (Fin.). Muži do 20 let: Klemettinen (Fin.), 2. Schnyder (Švý.), 3. Kenttamies (Fin.). Ženy do 20 let: 1. Hakkinenová (Fin.), 2. Feilová, 3. M. Palmová (obě Šve.)

Kompletní informace o mistrovství světa naleznete zde.

