Hořice - Na Českou TT bylo přihlášeno bezmála 300 jezdců z jedenácti států Evropy.

Na startu - 21 kategorií, které jsou rozděleny dle roku výroby a dle objemu motorů. Nejstarší kategorií je Vintage 1920-1930, kde uvidíme i nejstarší motocykl a sice moto Indian z roku 1926.

Vintage 1931-1949 jedou odděleně do 350cc a nad 350cc, i stroje jako Rudge, Gilera, Norton,Triumph, NSU.

Kategorie Classic jede také odděleně a to objemy do 175cc,do 250cc a do 350cc. Zde uvidíme motocykly Jawa, Simson, ČZ, Aermacchi, Ogar, Montesa, Weslake, Triton, Marchless, BMW.

Objemově nejnižší kategorií jsou padesátky, kde se mimo jiné představí Rolf Blatter se svým Kreidlerem, se kterým se stal vicemistrem světa v roce 1979.

Další kategorií jsou stroje Grand Prix. To je ta mladší kategorie, tedy stroje do roku výroby 1978. Zde uvidíme také dva oddělené závody a motocykly Yamaha, Ducati, MZ, Norton atd.

Na startu je i velmi početně zastoupená kategorie Clubsport, kde pojedou stroje rozděleny dle objemu,125cc, 250cc, 350cc, 500cc,750cc a do 1.000cc. Dále tyto stroje ještě rozděleny na dvou a čtyřtaktní a dále ještě dle počtu válců.

Přitažlivou kategorií jsou sidecary. Na startu 32 posádek. Samostatný závod pak tzv. Zvláštní kategorie, nebo-li závod osobností.

Tolik pozvánka na závody veteránů do Hořic. Ladislav Kočí