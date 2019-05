K dovršení plnoletosti si dal předčasný dárek v podobě titulu juniorského světového šampiona! Ba co víc, gólman hájící barvy Sokola Pardubice v kanadském Halifaxu zazářil jako hvězda na nebi.

Češi byli na mistrovství světa, které se konalo od středy do neděle, stoprocentní. Vyhráli všech svých pět zápasů – tři ve skupině a poté i dva v play off. Ke svému historicky prvnímu titulu světových šampionů navíc dokráčeli zcela suverénním způsobem. Ve skupině postupně přejeli Švédsko 5:1, Dánsko 12:2 a Slovensko 7:3. V semifinále vyřídili Švýcarsko 9:4 a ve finále deklasovali silný švédský výběr 8:2.

Cesta týmu šampionátem

Základní skupina

Česko - Švédsko 5:1

Česko - Dánsko 12:2

Česko - Slovensko 7:3



Semifinále

Česko - Švýcarsko 9:4



Finále

Česko - Švédsko 8:2

Přitom v základní skupině si česká „lvíčata“ připsala vůbec první výhru v normální hrací době nad švédským florbalovým velikánem a dlouhodobě nejúspěšnější zemí. Několik dnů nato si připsala hned druhou, o hodně cennější. Finálový souboj totiž rozhodl o zlatých medailích. Jedná se také o první světový triumf v historii všech českých reprezentačních celků.

„Je to něco neskutečného. Kluci finále odjezdili tak, jako by ani nebyl konec sezony,“ radoval se po závěrečném hvizdu kouč českého výběru Jiří Jakoubek. Jeho tým na turnaji obdržel nejméně gólů ze všech. „Z obrany to všechno vychází. Pokud hrajete výborně a agresivně v obraně a blokujete střely, tak je to základ úspěchu,“ vyzdvihl trenér jeden z faktorů překvapivého úspěchu.

Nemohl přehlédnout i neuvěřitelné výkony brankáře Haleše. „V každém zápase nás podržel a kluci se mohli spolehnout na to, že když pořádně zablokují druhou stranu, tak on to z té první strany chytí. To se potom hraje výrazně lépe,“ nacházel pro svého svěřence jen slova chvály. Syn fotbalového rozhodčího a svazového funkcionáře byl vyhlášen nejlepším hráčem finálového mače a samozřejmě nechyběl aniv All stars celého MS.