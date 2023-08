Po 60. ročníku 300 zatáček Gustava Havla se v Hořicích slaví další jubileum. O víkendu se jede 30. ročník České Tourist Trophy. Ta kromě závodů historických motocyklů nabídne i prestižní evropský seriál na přírodních okruzích IRRC.

Marek Červený během loňských závodů IRRC na Halířově. | Foto: Roman Vlačiha

V kubatuře supersportů (do 600ccm) o titul bojuje východočeský jezdec Marek Červený. Ten má před posledními dvěma podniky v čele náskok patnácti bodů na Nizozemce Jorna Hamberga. „Pořád se jede o sto bodů, takže je to otevřené. Na trati jsme rivalové, ale to jste s každým závodníkem. V depu je to jinak fajn kluk,“ říká před domácími závody Červený.

Ten letos usiluje už o čtvrtý evropský titul, když první získal v roce 2015. „V té době to bylo určitě největší vítězství,“ přiznává zkušený jezdec, který další prvenství přidal hned o rok později. To třetí přišlo na řadu loni, když se vrátil z královské kubatury superbiků zpět do šestistovek. Letošní sezona navíc výrazně připomíná tu loňskou. Vstup do ní se lépe povedl Hambergovi. Červený ale postupně začal přebírat otěže.

Marek Červený na nejvyšším stupínku loni v Hořicích.Zdroj: Roman Vlačiha

Nejprve vyhrál po technické závadě druhý závod v Imatře, v beligckém Chimay ovládl oba a získal 50 bodů. „Povedla se mi už Imatra, ale Chimay byly asi bezkonkurenčně nejsilnější závody,“ těší Červeného.

Závody ve Finsku však ukázaly nebezpečnost tohoto sportu, když zde tragicky zahynul výborný holandský jezdec královské třídy Joey den Besten. „Bylo tam moc deště, moc vody, nemělo se závodit. Přišlo to v zaváděcím kole, ale to je úplně jedno, závodník v něm zkouší a jede skoro stejně rychle jako v závodě. Myslím, že to pořadatelé nezvládli. V takových podmínkách by se road racing jezdit neměl,“ mrzí Červeného.

KRÁSNÉ POČASÍ

Na východě Čech mají však na počasí štěstí. Minulý víkend totálně propršel, teď předpověď hlásá krásné letní počasí. „Moc se těším. Nálada v týmu i u mě je dobrá. Budou to krásné závody,“ předpovídá borec z nedalekého Stračova. Ten už navíc letos v Hořicích vyhrával, když ovládl dvě třídy na květnových Zatáčkách. V šestistovkách porazil po krásném souboji právě Hamberga. „V srpnu se díky této zkušenosti jezdí rychleji, protože člověk už má něco na okruhu odjeto, což je opravdu hodně znát,“ uzavírá.

PROGRAM ČESKÉ TOURIST TROPHY V HOŘICÍCH

Sobota 12. srpna



08:30 – 08:45 Volný trénink IRRC SSP

08:55 – 09:10 Volný trénink IRRC SBK

09:30 – 09:50 I. měřený trénink Klasik 175 ccm, 250 ccm

10:10 – 10:35 I. měřený trénink IRRC SSP

10:55 – 11:15 I. měřený trénink Klasik 350 ccm, Klasik 350B, 250B

11:35 – 12:00 I. měřený trénink IRRC SBK

12:20 – 12:40 I. měřený trénink Klasik 500 ccm, 750 ccm

13:00 – 13:20 I. měřený trénink SIDE

13:20 – 14:00 Přestávka

14:00 – 14:20 II. měřený trénink Klasik 175 ccm, 250 ccm

14:40 – 15:05 II. měřený trénink IRRC SSP

15:25 – 15:45 II. měřený trénink Klasik 350 ccm, Klasik 350B, 250B

16:05 – 16:30 II. měřený trénink IRRC SBK

16:50 – 17:10 II. měřený trénink Klasik 500 ccm, 750 ccm

17:30 – 17:50 II. měřený trénink SIDE



Neděle 13. srpna



09:00 7(počet kol) Klasik 175 ccm, 250 ccm

10:05 10 IRRC SSP

11:10 10 IRRC SBK

12:00 - Vyhlášení Klasik 175 ccm, 250 ccm, IRRC SSP , IRRC SBK

12:45 7 Klasik 350 ccm, 350B, 250B

13:50 10 IRRC SSP

14:55 10 IRRC SBK

16:00 7 Klasik 500, 750 ccm

17:05 20 minut (jízda pravidelnosti) SIDE

17:30 - Vyhlášení zbylých závodů