Čert s Mikulášem v hledišti. Sokolům to však nepomohlo, dostali nadílku od Opavy

Čert s Mikulášem zavítali na nedělní utkání hradeckých basketbalistů. Jenže dobrý výsledek to domácímu týmu nepřineslo. Naopak. Královští sokoli prohráli utkání 16. kola Kooperativa NBL s opavským vicemistrem vysoko 77:101.

Hostující favorit si hned v úvodu vytvořil potřebné vedení (2:14) a od toho se zbytek zápasu odvíjel.

HRADECKÉ KŘÍDLO David Škranc se pokouší zasmečovat, blokuje ho švédský obr v opavském dresu Mattias Markusson.Zdroj: Luboš Lorinc

Východočeši se sice brzy přitáhli na pět bodů, ale pak už zase začala úřadovat Opava v čele se švédským podkošovým obrem Markussonem a svůj náskok postupně navyšovala až na konečný čtyřiadvacetibodový rozdíl.

„Celkem pohodlné vítězství Opavy. My jsme chtěli být vyrovnanější soupeř, ale vůbec jsme nezachytili úvod a hosté si postupně vybudovali bezpečný náskok. Měli jsme pár dobrých okamžiků, ale bohužel na takový tým to nestačí. Prostě musíme ještě víc potrénovat. Po covidu nemáme úplně formu. Opava hrála velmi dobře a v podstatě nám nedala moc šancí,“ řekl Lubomír Peterka, kouč hradeckého mužstva.

HRADECKÝ PIVOT Ondřej Peterka (s míčem) v nájezdu do opavské obrany.Zdroj: Luboš Lorinc

„Opava byla lepší, lépe zápas začala a my jsme nedokázali odpovědět. Snažili jsme se dostat zpátky, ale nepodařilo se to. Soupeř měl hodně útočných doskoků, na těch jsme to prohráli,“ doplnil Nikola Vujovič, pivot Královských sokolů.

Další duel celek z města pod Bílou věží hraje v sobotu znovu doma, do třebešské haly dorazí Děčín (18.00). Půjde o důležitý mač, Hradec totiž vypadl z elitní osmičky a tak potřebuje s přímým konkurentem v boji o postup do nadstavbové skupiny A1 zabrat.

Kooperativa NBL – 16. kolo:

Královští sokoli Hradec Králové – BK Opava 77:101 (16:24, 38:54, 52:76). Body: Pešakovič 20, Pavlovič 13, O. Peterka 12, Vujovič 9, Stamenkovič 8, Šoula 4, Škranc 4, Sedmák 4, Goga 3 – Markusson 22 (14 doskoků), Švandrlík 16, Kouřil 12, Kvapil 11, Klečka 11, Šiřina 9, Zbránek 6, Jurečka 5, Gniadek 5, Dragoun 4. Rozhodčí: Vošahlík, Linhart, Perlík. Trojky: 10:10. Trestné hody: 17/11 – 19/15. Doskoky: 31:44. Fauly: 20:22. Diváci: 143.

HRADECKÝ PIVOT Nikola Vujovič (s míčem) v nájezdu na opavský koš.Zdroj: Luboš Lorinc