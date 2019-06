Na turnovském tatami se představilo 140 nejmladších judistů, z 18 oddílů ČR a mezi nimi i devět jičínských nadějí. V kategorii U 11 se nejvíce dařilo Janu Egrtovi, který v hmotnostní kategorii do 35,4 kg nepoznal hořkost porážky a zaslouženě zvítězil. Ve finálovém zápase se utkal s oddílovým kolegou Matějem Dolanským, který po vyrovnaném boji podlehl Honzovi až v závěru utkání a získal tak stříbro.

Stejný kov získala v hmotnostní kategorii do 35,2 děvčat Darina Jirásková, která ve finálovém boji byla výrazně aktivnější a své soupeřce podlehla až sporným verdiktem rozhodčích.

V kategorii U13 se nejvíce dařilo v hmotnostní kategorii do 34 kg Tomáši Ortovi, který ve všech svých utkáních zvítězil před časovým limitem a zaslouženě získal zlatou medaili. Ve finálovém utkání se utkal s oddílovým kolegou Štěpánem Lánským, který do utkání vstupoval jako mírný favorit. Tuto úlohu však nesplnil a získal stříbrnou medaili. Stejný kov získal v kategorii do 38 kg František Ptáček, jenž se překvapivě probojoval až do finále, ve kterém však na svého soupeře nestačil. V téže hmotnostní kategorii startovali i Pavel Beneš, který obsadil 7. místo a Kryštof Neuwirth, ten skončil na děleném 12. místě.

V hmotnostní kategorii do 42 kg obsadil Matyáš Horčička 5. místo. (ml)