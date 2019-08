Trať dlouhá 8,5 km s převýšením 704 metrů vedla z Krásné-Nižní Mohelnice po komunikaci lesů na vrchol Lysé hory. Bĕhu se zúčastnila stovka bĕžců. Absolutním vítězem se stal Marek Causidis z Buff Salomon Teamu. Výborný běžec z Vidochova František Buřil opět dokázal svoje kvality a v kategorii 50 - 59 let zvítězil, když celkově obsadil 12. místo.

Výsledky - pořadí nad 50 let: 1. František Buřil (Vidochov) 45:43, 2. Petr Škrabánek (MK Seitl Ostrava) 48:50, 3. Petr Jorníček (MK Seitl Ostrava). Je to již třetí vítězství Buřila v letošní sezonĕ v Českém poháru, což ho stále drží v celkovém pořadí v kategorii nad 50 let ve vedení. (po)