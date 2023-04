/KOOPERATIVA NBL, FOTOGALERIE/ Basketbalisté Hradce Králové potvrdili vzestup výkonnosti, výhry se však nedočkali. S týmem USK Praha padli na Folimance o jediný bod, když domácí rozehrávač Vyroubal rozhodl trojkou s klaksonem téměř z poloviny hřiště.

Kooperativa NBL, skupina A2: USK Praha (bílí) - Hradec Králové 92:91 | Foto: USK Praha

Sokoli nakonec nebyli v metropoli tak oslabeni, jak se původně předpokládalo. Z tria čerstvých marodů Cavallero, Škranc, Dvořák se první dva jmenovaní stihli dát dohromady a na hře Hradeckých to bylo znát. Ti pokračovali ve zlepšujících se výkonech a tentokrát byli dokonce blízko vítězství.

To jim ovšem proniklo mezi prsty v úplném závěru zápasu. Šest vteřin před koncem, za stavu 89:91 pro hosty, házel dvě šestky Argentinec Cavallero, nejlepší hradecký střelec utkání, ovšem ani jednu neproměnil. Celek USK se následně dostal s míčem půlící čáru a Vyroubal trojkou z obrovské vzdálenosti v poslední sekundě strhl výhru na stranu domácích.

„Byl to zápas, který měl co nabídnout divákům a jsem rád, že se hrálo v dobré atmosféře a družstva bojovala. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách. Bohužel to nevyšlo. Mrzí mě trestné hody, které nás trápí, ale musíme se dívat dopředu. Takovýmto výkonem můžeme pokračovat a ukončit sezonu tak, jak všichni chceme,“ řekl trenér Královských sokolů Richard Kucsa.

„Pro nás to byla poslední šance, jak se vyhnout baráži. Chtěli jsme do zápasu jít s tím, že ho zvládneme. USK chybí nějací hráči, čehož jsme chtěli využít. Duel byl celou dobu vyrovnaný. Bohužel rozhodla poslední střela. Nemáme se za co stydět. Nechali jsme tam všechno a bojovali až do konce. Je to velká škoda, ale musíme takhle bojovat dál. Věřím, že takto zvládneme baráž a v soutěži se udržíme,“ doplnil hradecký pivot Ondřej Peterka.

Skupina A2 – 10. kolo

USK Praha - Královští sokoli Hradec Králové 92:91 (19:24, 46:44, 70:71). Body: Pipes 36, Vyroubal 23, Okauru 13, Petružela 6, Bátovský 5, Vlk 5, Fuxa 4 - Cavallero 20, Šturanović 19 (10 doskoků), Solević 17, Škranc 11, O. Peterka 10, Prskalo 8, Goga 6. Rozhodčí: Blahout, Pokorný, Bohata. Trojky: 12:7. Trestné hody: 17/12 – 21/10. Doskoky: 32:36. Fauly: 20:20. Pět osobních chyb: 1:0 (39. Okauru). Diváci: 429.

Další výsledek: Olomoucko – Slavia Praha 80:83.

Tabulka nadstavby

1. USK Praha 32 20 12 2655:2467 62.5

2. Slavia Praha 32 12 20 2496:2655 37.5

3. Olomoucko 32 7 25 2569:2837 21.9

4. Hradec Kr. 32 5 27 2326:2795 15.6