Jičín - Po zimní přestávce se už v pátek rozjede extraliga házenkářů. Jičínský Ronal v ní nastoupí od 18.30 hodin na palubovce Hranic.

Osmifinále Českého poháru v házené: HBC Ronal Jičin - M.A.T. Robstav Plzeň. | Foto: Josef Hlaváček

Jde o velmi důležitý souboj vzhledem k bodům pro play off. Jičín zvládl podzimní část sezony skvěle, když mu patří 4. místo (17 bodů). Naopak Hranice se trápily a jsou až jedenácté. Při vyrovnanosti tabulky však ztrácejí na Východočechy pouze 6 bodů. Druhá půlka sezony proto bude velmi zajímavá a napínavá až do samého závěru.

„Hned na úvod nás čeká nesmírně těžké utkání. Hranice musí doma zabrat, určitě nám nedají nic zadarmo. Výhra by nás mohla výrazně přiblížit play off,“ uvedl trenér Jičína Petr Mašát. Ten se na jaře bude muset obejít bez Jiřího Drbohlava, který minulý týden absolvoval operaci zad.

„Bylo by super jít do play off z nejlepší čtyřky a začínat doma, ale jsme nohama na zemi, cílem je hlavně postup,“ řekl Mašát během zimní pauzy. Východočeši se v přípravě zúčastnili turnaje v Považské Bystrici, kde odehráli tři utkání - dvě se slovenskými týmy a jedno s extraligovou Kopřivnicí.

V turnaji skončili třetí, když právě s druhým českým celkem prohráli. Teď je čeká ostrý start extraligy.