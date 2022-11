Pět porážek a dost. Na lavičce Kary končí Tomáš Veselý. K týmu se vrací Martišek

Nepovedlo se mu to ani na pátý pokus, když podkrkonošskému týmu, v utkání vedeném Michalem Martiškem, podlehl rozdílem sedmi bodů. V první čtvrtině se skóre přelévalo ze strany na stranu, když domácí hráčky vedly nejvíce tříbodovým rozdílem, Kara pětibodovým. To se vlastně opakovalo i ve druhé desetiminutovce, v její druhé polovině ale najednou Slovanka odskočila do vedení 49:41.

Víra ve vlastní síly trutnovské basketbalistky neopustila. Duel na Slovance zvládly výborně.Zdroj: Jan Bartoš

Těžkou chvíli však trutnovské basketbalistky zvládly na výbornou. Skóre ještě do poločasové přestávky vyrovnaly na 51:51, přičemž k tomuto stavu výraznou měrou přispěla střelecky disponovaná Michaela Gaislerová, která jen za první půli nasázela soupeřkám úctyhodných 23 bodů!

Nejlepší střelkyně Kary v sezoně

Raina Tomašicka 84 bodů (průměr na zápas 12 bodů)

Michaela Gaislerová 71 bodů (průměr na zápas 10.14 bodů)

Aneta Finková 67 bodů (průměr na zápas 9.57 bodů)

Whisper Fisherová 62 bodů (průměr na zápas 8.86 bodů)

Markéta Šmahelová 26 bodů (průměr na zápas 5.2 bodů)

Kateřina Kozumplíková 22 bodů (průměr na zápas 5.5 bodů)

Ve druhém poločase už nejlepší trutnovská střelkyně zápasu tolik neexcelovala, vadit jí to však nemuselo. Dařilo se totiž celému týmu, který sice po třiceti minutách na Slovanku jeden bod ztrácel, v závěrečné části se ale nastartoval třemi trojkami v řadě a vybudovaný náskok už neztratil.

Bodové konto Gaislerové se zastavilo na sedmadvaceti bodech, Fisherová zazářila ceněným double-double za deset bodů a čtrnáct doskoků, své ligové maximum dvanácti body vyrovnala Šmahelová. Na straně soupeřek se nejvíc činila Američanka Destiny Campbellová (32 bodů a 10 doskoků), jako rozhodující se ale v utkání ukázala být bilance nastřílených trojek. Slovanka za 40 minut stihla tři, Trutnov třináct (!).

Málo bodů, dramatický závěr a loučení s oporami. Lvice přetlačily Slavii Praha

Kara si výhrou upevnila místo mezi nejlepší osmičkou Chance ŽBL a už tento pátek doma v prestižním východočeském derby přivítá Hradecké Lvice. Mimochodem ty o víkendu porazily pražskou Slavii 51:47.

Chance ŽBL, 7. kolo

Slovanka - KARA Trutnov 84:91 (19:24, 51:51, 70:69)

Body: Campbellová 32, Domuzinová 13, Hálová 12, Mervínská 8, Mašićová 7, Svatoňová a Ondroušková 4, Pilařová a Klapková 2 - Gaislerová 27, Tomašicka 15, Šmahelová 12, Fisherová 10, Finková, Borsová a Kozumplíková 9. Rozhodčí: Baudyš, Peterková, Barták. Fauly: 21:19. Trestné hody: 26/15 - 15/12. Trojky: 3:13. Technické chyby: 2:0.

Ohlasy trenérů

Jiří Toušek, trenér Slovanky: „Určitě jsme zabojovali, odehráli jsme výborný první poločas. Bohužel jsme dostali zbytečně moc trojek na můj vkus a to asi rozhodlo. Výkon rozhodčích nebudu komentovat, protože bych dostal pokutu.“

Michal Martišek, manažer Kary Trutnov a dočasný trenér: „Bylo to velice těžké utkání, už jen vzhledem k okolnostem, které se u nás v týdnu odehrály s odvoláním trenéra. Paradoxně se totéž stalo i Slovance. Až na posledních pět minut to byl krásný basketbal nahoru dolů, týmy se střídaly ve vedení. V závěru jsme vedli o deset bodů a chtěli jsme náskok udržet. Naštěstí jsme to zvládli. Dnes jsme zachránili sezonu. Věřím, že to bude impuls do další práce. Tento tým konečně ukázal, že je dobrý a má na to hrát rychlý, moderní, atraktivní basketbal. Holkám gratuluji k dnešnímu výkonu.“

Aktuální tabulka Chance ŽBL

1. ZVVZ USK Praha 5 5 0 501:239 100%

2. KP Brno 6 6 0 462:382 100%

3. Žabiny Brno 7 5 2 540:464 71%

4. SBŠ Ostrava 7 4 3 447:447 57%

5. Sokol Hradec Králové 7 4 3 473:495 57%

6. Levhartice Chomutov 6 3 3 442:436 50%

7. BLK Slavia Praha 6 2 4 396:389 33%

8. Kara Trutnov 7 2 5 455:602 29%

9. Slovanka 5 0 5 329:446 0%

10. BK Strakonice 6 0 6 361:506 0%