S favoritem vybojovali házenkáři Jičína na domácí palubovce bod. Svěřence trenéra Petra Mašáta může mrzet smolný závěr, kdy o vítězství přišli v poslední vteřině po proměněné sedmičce Pražanů. I tak v táboře Jičína panuje s remízou spokojenost. Východočechům se totiž nepodařil první poločas, který prohráli o čtyři branky 12:16 a nic nenasvědčovalo v obrat.

Házená - ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luděk Ovesný

„První poločas nám opravdu moc nevyšel. V jednu chvíli to vypadalo, že by to mohlo dopadnout nějakým debaklem, naštěstí jsme udělali změnu v obraně a během deseti minut jsme se na Duklu dotáhli. Pak už to bylo otevřené,“ řekl hráč Jičína Jakub Kastner, pro něj to bylo speciální utkání, když v Dukle působil téměř celou dosavadní kariéru, v extralize proti ní nastoupil poprvé v kariéře.