Do stíhacího závodu se sice probojovalo kompletní kvarteto žen, ale Jessica Jislová ani Eva Puskarčíková se neprosadily.

Naopak Lucie Charvátová i Markéta Davidová dlouho bojovaly o elitní desítku.

Na poslední střelbu přijely v tomto pořadí na devátém a desátém místě.

Jenže… Obě třikrát minuly.

Konečné umístění ve druhé desítce tak bylo v cíli pro obě české reprezentantky trošku i překvapením. „Ani jsem na takový výsledek nepomyslela. Po té trojce jsem se domnívala, že se zase propadám do pekel někam ke třicítce,“ culila se v cíli Charvátová. „Samozřejmě bych mohla být zklamaná, že jsem tolik chybovala. Ale toto nejlepší umístění sezony pro mě znamená hodně,“ okomentovala výslednou patnáctou příčku.

„Naštěstí tam míjely i soupeřky,“ podotkla Markéta Davidová. „Vítr byl sice na střelnici nepříjemný, ale přímo se na něj vymlouvat nechci,“ nezatajila přesto rozmrzelost ze svého výkonu a sedmnácté pozice.

Charvátová při poslední střelbě nebyla nijak nervózní z předchozích střeleckých nezdarů. Přesto trefila jen dva terče. „Před závodem jsem si pouštěla písničku, kde se zpívalo: Ready, or not. Po první stojce jsem byla „ready“, bohužel při druhé to vyšlo na „not“. Viděla jsem, že ty rány nepadají, nejsou pěkné. S každou jsem bojovala, strhávala to, různě se kroutila, přestože vím, že to nemám dělat. Ale v tu chvíli jsem si nějak nemohla pomoci. Spíš beru ten závod komplexně, výsledek je pro mě pěkný,“ hřál ji u srdce skalp úspěšnější kolegyně.

Davidová vyrážela do stíhačky jako dvanáctá, Charvátová osm sekund po ní jako sedmnáctá. Velmi brzy se však na trati potkaly a jely spolu. Jako potom v závodě ještě několikrát. „Aspoň budete mít pěkné fotky,“ smála se rozverně v neděli rychlejší Charvátová.

Hojivou náplast na dosavadní zlé výkony mužů přiložil v odpolední stíhačce Michal Krčmář. Závod absolvoval s čistou střelbou a zásluhou solidního běhu se nakonec posunul na konečnou čtrnáctou pozici.