Smíšené štafetě se včera na úvod světového šampionátu v Pokljuce nepovedla obhajoba bronzu, čtveřice ve složení Ondřej Moravec, Michal Krčmář, Markéta Davidová a Lucie Charvátová skončila až jedenáctá.

„Nejsme spokojeni,“ hlesl Ondřej Rybář, hlavní trenér národního týmu. „Očekávali jsme víc,“ dodal.

Jenže od začátku bylo vše špatně. Obvykle spolehlivý Moravec ztrácel při každém skluzu lyží, což na předávce vyústilo v osmnácté místo! Husté sněžení trápilo také Krčmáře a po třech chybách na střelnici troufalý medailový sen definitivně zmizel.

Pak už se čekalo jen na to, zda ženy vytáhnou tým výš, nebo boj zabalí. Nezabalily! Davidová dokonce vrátila české reprezentanty do hry o elitní osmičku. „A to se mi nejelo úplně dobře,“ zmínila třetí členka štafety, pro níž měl Rybář jen superlativy: „Musím ji pochválit.“

Pořadí se však ještě promíchalo. Charvátová na závěrečné střelbě nedokázala sestřelit dva terče, kvůli čemuž Češi dojeli tři minuty za vítězným Norskem…

„Nevím, jak to zhodnotit. Bylo to těžké,“ prohlásila závodnice, o jejíž nominaci se vedly diskuse. „Po bitvě je každý generál,“ řekl Rybář.

Už v pátek bude střelnice v Pokljuce znovu v plné parádě, jelikož se pojede sprint mužů. Fanoušci se kvůli Davidové těší na sobotu…