„Krkonošský půlmaratón“, který se poběží na trati z Janských Lázní přes Černou horu do Pece pod Sněžkou a zpět, bude mít délku 21 kilometrů s převýšením 1220 metrů.

Akce se stala součástí TOP 10 závodů světa, ve které jsou například Broken Arrow Skyrace v USA, Sierre - Zinal ve Švýcarsku či Grossglockner Berglauf v Rakousku. Už jen tohle je asi největším vyznamenáním pro Českou republiku a pořadatele.

Zařazením do Světového poháru mají pořadatelé zaručenu účast nejlepších běžců a běžkyň světa včetně světových šampionů z let minulých. Pro českou reprezentaci bude závod jednou z kvalifikací na mistrovství světa v dlouhém horském běhu 2020 na ostrově Lanzarote.

Závodu se ale mohou zúčastnit i všichni výkonnostní běžci a „hobíci“ včetně juniorů a veteránů, pro které organizátoři připravili i finanční hodnocení v jednotlivých mládežnických a veteránských kategoriích. Je to jedinečná příležitost pro všechny běžce zúčastnit se takovéto vrcholné akce na domácí půdě a změřit svoji výkonnost s absolutní světovou špičkou.

Přidělení Světového poháru je i poděkováním ČASu a organizátorům závodů k jubileu – 35 roků běhů do vrchu v České republice. Běhy do vrchu jsou velmi úspěšnou disciplínou ČAS, která má pravidelnou soutěž – Maratonstav český pohár v běhu do vrchu. Pohár obsahuje 40 závodů v krásných horách po celé České republice.

Za 35 let získali čeští závodníci 25 medailí z mistrovství Evropy a 44 medailí z MS. Světovou špičkou jsou i v kategorii veteránů. Po organizátorské stránce patříme k nejaktivnějším zemím na světě. Uspořádali jsme v roce 1997 MS a 2006 ME v Malých Svatoňovicích, MS veteránů 1999, 2013, MS sedmnáctiletých v roce 2016, ME veteránů 2019, to vše v Janských Lázních za pořadatelství TJ Maratonstav. Navrch ještě v roce 2008 MS veteránů na Dolní Moravě.

Česká republika patří k úplné organizátorské špičce světa spolu s Rakouskem a Itálií. Navíc je pověstná nádhernou atmosférou a diváckou kulisou, na což účastníci rádi vzpomínají, a proto se k nám i vracejí. Závod Světového poháru bude doplněn o další sportovní akce. Těmi jsou například sobotní „Pochod po trase závodu Janské Lázně – Černá hora“ nebo závod „Běh kolonádou na 1km“ pro děti, maminky s kočárky, hendikepované atd. V sobotu se též poběží tradiční 36. ročník závodu v běhu do vrchu Janské Lázně – Černá hora. Vše bude doplněno kulturními programy a promenádními koncerty.