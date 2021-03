Akce měla samé pozitivní ohlasy a zároveň vynikající konečné výsledky. Celkem se totiž nasportovalo 30 437 kilometrů. Klub za to vybral dohromady 309 863 korun! Získané finanční prostředky poputují na konto nadačního fondu Sport Hradec Cup, který je věnuje hendikepovaným dětem.

„Hledali jsme cestu, jak podpořit Sport Hradec Cup v době, kdy se nemůžeme osobně scházet. V minulém roce darovali peníze fanoušci na našich utkáních, což letos není možné. A tak jsme přišli s myšlenkou virtuální výzvy. Kromě charitativního účelu jsme akci pořádali se záměrem rozhýbat naši mládež a fanoušky. Což se povedlo nad očekávání. Posledním a neméně důležitým rozměrem bylo přivést účastníky na necovidové myšlenky. A to se, soudě dle zpětné vazby, povedlo,“ řekla Veronika Peterková, fyzioterapeutka týmu hrajícího Kooperativa NBL a hlavní iniciátorka akce.

Vrcholem veškerého snažení je samozřejmě vybraná částka, v jejíž výši před začátkem nikdo ani nedoufal.

„To, co se povedlo mužskému hradeckému basketbalovému týmu, je prostě skvělé. Do výzvy se zapojilo přes 150 lidí, spousta dětí, klubů atd. Za velmi důležité považuji i zpětnou vazbu v tom, že lidé měli na chvíli také myšlenky na něco jiného, než na to, co se okolo nás nyní děje. A že se podařilo pomocí sportování získat přes tři sta tisíc korun, považuji za malý zázrak. Chtěl bych tímto poděkovat i jménem všech dětí, kterým tyto peníze pomohou. Velký dík patří také Veronice Peterkové, která vše vymyslela a organizovala za klub Královských sokolů. Děkujeme a věříme, že se budeme moci v červnu sejít při příležitosti 13. ročníku charitativního fotbalového turnaje Sport Hradec Cup,“ pronesl Michael Nebeský, spoluzakladatel nadačního fondu Sport Hradec Cup.

Mezi účastníky této akce byli například členové A týmu Královských sokolů Pavol Lošonský s rodinou, Ondřej Peterka a Jan Koloničný (počítali si kilometry mimo tréninky), celý realizační tým, družstvo Benjamínků Královských sokolů, ale i ženský basketbalový klub z Týniště nad Orlicí, fotbalista Tomáš Koubek z FC Augsburg (sčítal kilometry všech spoluhráčů během únorových zápasů), sestřička z covidového oddělení (chodila své kilometry ve službě) či policisté z pohotovostního a eskortního oddělení v Hradci Králové.

Vybrané peníze budou darovány přímo dětem a jejich rodičům na již zmíněném charitativním turnaji Sport Hradec Cup. Termín pro letošní 13. ročník této akce ještě není stanoven, záleží na coronavirové situaci. Zástupci týmu Královských sokolů však na turnaji budou, aby za všechny účastníky výzvy věnovanou částku předali.