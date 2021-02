Ano, můžete mít talent od pánaboha, ale když netrénujete, tak se to dřív nebo později prostě projeví. Ať si říká, kdo chce co chce, prostě je tomu tak.

Chybět bude nejen trénink, ale i zápasy

Dvojnásobně důležitý je trénink, když se něco teprve začínáte učit. To platí zejména u dětí. Současná situace, kdy je amatérský a mládežnický sport kvůli vládním nařízením zavřený, je hodně špatná. Vzhledem k tomu, že už to nějaký čas trvá, může výrazně ovlivnit budoucí kariéry mladých a talentovaných sportovců. Samozřejmě negativně. Nejvíce na tom tratí vnitřní (halová) sportovní odvětví, která jsou navíc kolektivní (lední hokej, basketbal, házená, volejbal, florbal a další).

Mezi takovými jsou například nadějné basketbalistky z Hradce Králové, které patří v mládežnických kategoriích ke špičce v celé České republice. Halu mají zavřenou, nemohou se ani kolektivně připravovat venku.

„Prakticky nic není dovolené. Dovnitř nemůžeme, ven prakticky také ne. Může se jen jednotlivě nebo po dvou, což je v kolektivním sportu problém. V našem klubu teď záleží jenom na trenérech jednotlivých týmů, jestli jsou s dětmi nějakým způsobem v kontaktu, například přes počítače, formou videa a podobně. Je to čistě jen na zájmu trenéra. Každopádně je to těžké, i kvůli současnému počasí. Myslím, že se děti asi moc nepohybují,“ říká Miroslav Volejník, prezident Sokola Hradec Králové, basketbalového klubu, který je zaměřený na ženy a dívčí mládež.

Samozřejmě, každý si může udržovat svoji fyzickou kondici individuálně, to platí i v případě dětí (běh, kolo, posilování a cvičení doma), jenže rozvoj dovedností s míčem se zasekl na bodu nula, respektive se zastavil. Na jak dlouho? To nikdo neví. „Netrpělivě čekáme, až budou moct děti trénovat alespoň v nějakých skupinkách,“ přeje si Volejník.

O zápasech snad netřeba mluvit, sezona 2020/2021 vypadá bledě. „Naše mládežnické celky stihly odehrát pouze pár utkání zkraje tohoto ročníku. Od té doby je dlouhatánská přestávka. Kdy zase začneme? Právě že vůbec nevíme. To je na tom všem nejhorší. Člověk nemůže nic plánovat. Ani nevíme, jestli budeme moct v létě na soustředění,“ povzdychne si.

Rok se těžko dohání

Šéf klubu si je také dobře vědom, že děti ztratily už prakticky rok svého sportovního růstu. „Určitě má tahle situace velký negativní dopad na jejich basketbalový rozvoj a budoucí kariéry. Je to obrovský problém. Bohužel se to potom na dětech zřejmě projeví. Když vypadnou na rok, těžko to budou dohánět. Navíc vůbec nevíme, kdy se vrátí. Ale to neplatí jenom v našem sportu. Velký vliv to bude mít třeba na hokejisty, ti budou rok bez ledu také jen těžko dohánět. Bude to znát hlavně u malých dětí, které se učí základy,“ poukazuje Miroslav Volejník.