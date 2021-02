Jako první skórovali Belgičané, ovšem pak se nestačili divit. Češi otočili na 8:2 a energie z nich jenom sršela. V obraně vystavěli nepropustný val a dařilo se jim také směrem dopředu. Ofenzivu táhl především Martin Kříž, autor deseti bodů v první čtvrtině. Už po deseti minutách vedli Lvi dvojciferným rozdílem, když Vojtěch Hruban trefil trojku s klaksonem.

Naopak belgická obrana nestála na pevných základech, a tak si trenér, podle zápisu, domácích vyžádal oddechový čas. Poradu zahájil umytím hlav. Po time outu stáhl jeho tým ztrátu ze dvanácti na polovinu. Jenže česká družina odpověděla šňůrou 9:0. V závěru prvního poločasu Belgie přeci jen něco umazala z patnáctibodového manka.

Po výměně stran šlápla Belgie do pedálů. Její prapor zvedl nymburský hráč Retin Obasohan. Byl to on, kdo trojkou snížil na šest bodů a košem v samotném závěru třetího dějství na čtyři. Tlak domácích pokračoval a ve čtvrtí minutě závěrečného kvartálu se po dlouho době dostali do plusu. Kdo by čekal, že se český tým složí, tak by se přepočítal. To bylo totiž poslední vedení soupeře. Ve zlomových chvílích se chytil rovněž pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral. Koncovku zvládl poměrně nezkušený český celek velmi zkušeně.

Správný kapitán. Vždy, když bylo potřeba, zaznamenal důležitý koš. „Chtěli jsme končit s nějakým pozitivním pocitem. Nechtěli jsme končit kvalifikaci pěti prohrami v řadě. To se povedlo a jsme za to rádi,“ konstatoval potěšeně Vojtěch Hruban.

Jedenácti body přispěl do mlýna pardubický odchovanec Martin Peterka. „Asi to nebyl nejkrásnější basket. Drželi jsme vedení prakticky po celý zápas a nakonec jsme výhru ubojovali.“

Kvalifikace ME: Belgie – Česká republika 86:91 (14:24, 40:51, 65:69). Body: Obasohan 23, Lecomte 12, van Vliet 12, Akyazili 9, Gillet 9, Schwartz 8, De Zeeuw 7, Libert 3, Mitchell 3 – Hruban 24, Bohačík 22, Kříž 16, Vyoral 12, Peterka 11, Sehnal 4, Palyza 2. Rozhodčí: Vojinovič (Č. Hora), Velikov (Bulh.), Karabilecen (Tur.). Fauly: 26:25. Pět chyb: 29. De Zeeuw (Bel.). Trestné hody: 19/17 – 31/28. Trojky: 13:11. Doskoky: 29:27.