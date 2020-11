S dobrými pocity se z Rigy vracely basketbalistky Renáta Březinová a Michaela Matušková. Českému reprezentačnímu týmu sice nepomohly vybojovat s předstihem postup na ME, ale pomohly mu aspoň se k němu přiblížit. A hlavně: obě hradecké Lvice se v lotyšské metropoli prezentovaly kvalitními výkony. Už jejich samotná čísla (v rámečku dole) o tom napovídají.

Národní tým, oslabený o několik velkých opor, v kvalifikačním dvojduelu nejprve porazil Dánsko. V utkání byla hodně vidět nejen debutantka Matušková, ale i zkušená Březinová. „Renáta dobře bránila, vypomáhala, dala i nějaké body a stavěla dobré clony na střelce. Výborně zahrála i Míša Matušková, jež naskočila do zápasu, byla platná i prosadila se,“ ocenil výkon hradeckého dua Štefan Svitek, kouč českého celku.

A jak na svoji reprezentační premiéru reagovala Matušková? „Ještě ani před dvěma týdny jsem nevěděla, že bych tu mohla být. Byl to pro mě docela šok. Na zápas jsem se ale hrozně těšila a měla jsem pozitivní náladu, takže jsem to vzala jako fakt a snažila se hrát co nejlíp. Můžu vděčit Lence Bartákové i ostatním hráčkám, protože jsem měla dost volných pozic a jsem ráda, že jsem je proměnila. Po utkání jsem vůbec nemohla spát, měla jsem na mobilu spoustu zpráv. Rodiče byli nadšení, jsou mí největší fanoušci a moc to se mnou celou dobu prožívali,“ uvedla třiadvacetiletá rozehrávačka.

Obě Lvice o sobě daly vědět i ve druhém mači s favorizovanou Itálií (prohra o 6 bodů), především pivotka Březinová, jenž zaznamenala prestižní „double - double“.

„Osobně jsem spokojená, proti takovému týmu s naší sestavou, kondicí a vším kolem je super výsledek udržet se do 10 bodů. Zvládly jsme to se ctí. Spousta holek tu měla první zkušenosti v seniorských mezinárodních zápasech, takže do budoucna máme na čem pracovat a tým je super,“ má jasno třicetiletá podkošová hráčka.

Suma sumárum: Březinová s Matuškovou se za reprezentační družstvo ukázaly ve velmi dobrém světle. Teď už se ovšem obě musí přeorientovat na restart Renomia Ženské basketbalové ligy. V sobotu hradecké Lvice čeká derby s Trutnovem (14.30).

STATISTIKY



Česko – Dánsko 84:64

Matušková – čas na hřišti 18:33, 12 bodů, 2 doskoky, 3 fauly

Březinová – čas na hřišti 25:30, 8 bodů, 8 doskoků, 3 asistence, 2 fauly, 5 bloků



Česko – Itálie 63:69

Matušková – čas na hřišti 31:44, 7 bodů, 3 doskoky, 4 fauly, 1 blok

Březinová – čas na hřišti 29:04, 10 bodů, 11 doskoků, 3 asistence, 2 fauly, 1 blok