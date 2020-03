Těšily se, že budou tradičně bojovat v play off o medaile. Jenže zůstalo jen u toho. Královéhradecké basketbalistky musely z dobře známých důvodů předčasně ukončit ligovou sezonu. Patří jim druhá příčka, což je bezesporu úspěch, ale raději by to vybojovaly na palubovce. „Takhle je to bez radosti, potu, euforie a oslav,“ říká pivotka Klára Marečková, jedna z tahounek týmu Lvic.

Co říkáte na současnou situaci ve světě i v Česku?

Přijdu si, jako bychom žili v nějakém filmu a je to až neuvěřitelné, co se děje. Když to všechno začalo, tak jsem si nepřipouštěla, že bychom toho mohli být součástí a nakonec jsme. Asi nám chce někdo naznačit, že bychom měli všichni zvolnit a uvědomit si, co je v životě skutečně důležité.

Šíření koronaviru má na svědomí předčasný konec sezony 2019/20. Pamatujete si, kdy a jestli vůbec jste někdy končila sezonu v polovině března?

Tak to si nepamatuji a je to opravdu nezvyklé, obzvlášť když hraji basketbal tak dlouho. Občas se stane, že hráčkám ukončí nebo přeruší sezonu například zranění,s čímž se každý musí vypořádat a ví, že jakmile se uzdraví, může naskočit zpět. Ale takové ukončení, to je pro nás sportovce tak strašně zvláštní, že jsme ze dne na den přišli o něco, co děláme každý den a o všechny plány. Zejména o ty nejvypjatější a nejvyrovnanější zápasy,na které jsme se všichni těšili – na vrchol sezony.

Na druhou stranu, kdo může říct, že vyhrál poslední zápas sezony?

Když jsme jeli do Brnana KP, nikdo ani nevyslovil to, že by to mohl být poslední zápas. Možná jen dobře, že jsme to nevěděli, protože to byl pro nás nejdůležitější zápas, kdy se rozhodovaloo druhém a třetím místě. Výkon by to mohlo ovlivnita zápas mohl být víc nervóznější. My teď můžeme býtjen rádi, že se nám vydařila skončil vítězně.

Právě závěrečný duel na palubovce KP Brno se hrál bez diváků. Bylo to hodně divné? Nepřipomínalo to spíše tréninkové utkání?

Bylo to zvláštní a vnímala jsem to přesně, jak říkáte - „přátelské“ nebo „přípravné“ utkání. Řekla bych, že i hráčky KP Brno to tak vnímaly a do zápasu nastoupily dost nesoustředěně. Zároveň zápas bez diváků v hostujícím prostředí byl pro nás výhodou.

Suma sumárum: stříbro v lize a stříbro v Českém poháru. Berete tedy sezonu jako úspěšnou?

Úspěch to rozhodně je, ale je to úspěch bez radosti, potu, euforie a oslav.

Myslíte, že by váš tým v ŽBL skončil na druhém místě, i kdyby se hrálo play off? Našlápnuto k tomu rozhodně měl.

Já věřím, že bychom to udrželi. Měli jsme výhodu domácího hřiště, což by nám rozhodně k tomu pomohlo. Ale také je mi jasné, že oba brněnské týmy by se rvalyza to, aby nás porazily. Takže by to určitě nebylo jednoduché, ale věřím tomu, že bychom to jako tým zvládli.

Celek Lvic opět ukázal, že stále patří mezi tuzemskou špičku. Čím to, že v Hradci Králové je to už dlouhodobá záležitost?

Je to tu takové rodinné a strašně příjemné prostředí. Jako tým si rozumíme a nemáme mezi sebou žádné problémy, které občas kolektivní ženské sporty provázejí. Řekla bych, že za to může ta atmosféra, kterouv týmu máme a rozumíme si. Snažíme se všichni neustále setkávat i mimo basket, pořádat společné večeře, oslavy nebo různá setkání, ačkoli se vídáme denně. Také trenérka nás všechny moc dobře znáa hodně hráček, co tu je nebo bylo, si vychovala, tudíž jistá výhoda je i v tomto směru. Takže celkové souznění, to za to může (usměje se).

Vy osobně teď hrajete basketbal dva roky po návratu z mateřství. Jak vám to svědčí?

Je to trošku jiné než dřív, jsem taková klidnější a strašně si užívám každý trénink nebo zápas. Je to pro mě psychický odpočinek, pak se zase těším domů za Vikouškem a mám na něj víc energie. Samozřejmě i díky holkám a přístupu klubu to zvládám, protože mi všichni pomáhají a vycházejí vstříc, když je potřeba, a za to všem moc děkuji.

Za měsíc oslavíte kulatiny. Co byste si k jubileu přála?

Zrovna pár týdnů zpátky jsem přemýšlela nad tím, že na mé poslední narozeniny vyšel i poslední zápas sezony. Takže jsem měla dvojitou oslavu - bronz a narozeniny (usměje se). No jen škoda, že letos už to nevyjde. A co bych si přála? O hmotné dary určitě nejde, přála bych si mít okolo sebe všechny, co mám ráda, dát si dobré pivo, něco ugrilovat a zahrát si nějakou hru. Teď jen těžko říct, jestli má cenu něco plánovat, abychom se mohli sejít.

RENOMIA ŽBL

Výkonný výbor České basketbalové federace v pátek schválil návrh AŽLK na ukončení sezony 2019/20 Renomia Ženské basketbalové ligy.

Konečné pořadí:

1. ZVVZ USK Praha

2. Sokol Hradec Králové

3. KP Brno

4. BK Žabiny Brno

5. BLK Slavia Praha

6. SBŠ Ostrava

7. DSK Levhartice Chomutov

8. BK Lokomotiva Trutnov

9. Slovanka Mladá Boleslav

10. BK Strakonice – U19 Chance

Zápasy Lvic v sezoně 2019/2020

Renomia ŽBL – základní část:

BK Žabiny Brno – Sokol Hradec Králové 69:75

Sokol Hradec Králové – KP Brno 86:61

ZVVZ USK Praha – Sokol Hradec Králové 102:62

Sokol Hradec Králové – BLK Slavia Praha 79:71

Sokol Hradec Králové – BK Strakonice U19 Chance 86:65

DSK Levhartice Chomutov – Sokol Hradec Králové 49:86

Sokol Hradec Králové – BK Žabiny Brno 80:76

Sokol Hradec Králové – Slovanka Mladá Boleslav 69:55

BK Lokomotiva Trutnov – Sokol Hradec Králové 53:100

KP Brno – Sokol Hradec Králové 81:72

Sokol Hradec Králové – ZVVZ USK Praha 76:103

SBŠ Ostrava – Sokol Hradec Králové 67:89

Sokol Hradec Králové – SBŠ Ostrava 91:48

BLK Slavia Praha – Sokol Hradec Králové 67:86

BK Strakonice U19 Chance – Sokol Hradec Králové 44:92

Sokol Hradec Králové – DSK Levhartice Chomutov 91:45

Slovanka Mladá Boleslav – Sokol Hradec Králové 57:97

Sokol Hradec Králové – BK Lokomotiva Trutnov 90:46

Renomia ŽBL – nadstavbová část, skupina A:

Sokol Hradec Králové – BLK Slavia Praha 86:61

Sokol Hradec Králové – KP Brno 69:78

BK Žabiny Brno – Sokol Hradec Králové 57:58

BLK Slavia Praha – Sokol Hradec Králové 64:84

KP Brno – Sokol Hradec Králové 65:88

Český pohár žen:

Čtvrtfinále: BK Lokomotiva Trutnov – Sokol Hradec Králové 63:120

Semifinále: BLK Slavia Praha – Sokol Hradec Králové 64:95

Finále: BK Žabiny Brno – Sokol Hradec Králové 93:90 po 2. prodloužení