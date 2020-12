Ptáčková: Oboustranně kvalitní zápas, snesl přísnější měřítko

Jednoduché utkání to nebylo. To se dalo čekat, neboť brněnské Žabiny patří do skupiny kvalitních týmů. Přesto je hradecké basketbalistky doma zdolaly 78:71. Ve středeční dohrávce 1. kola Renomia ŽBL si tak připsaly cennou výhru. Tou potvrdily 2. místo v tabulce.

Romana Ptáčková. | Foto: Luboš Lorinc

„Žabiny hrají aktivní obranu. Nicméně mám pocit, že to byl kvalitní zápas. Samozřejmě chyby tam byly, ale nasazení obou týmů i hra snesly přísnější měřítko. Zřejmě rozhodl poměr ztrát (domácí 11, hosté 25 - pozn. aut.). V obraně jsme měly dobré momenty, ale i horší, ze kterých se musíme poučit. Nasazení týmu bylo mnohem větší než v posledních zápasech se soupeři ze spodku tabulky, s tím jsem určitě spokojená," uvedla trenérka Lvic Romana Ptáčková. „Na začátku poslední čtvrtiny jsme nedaly tři čtyři velmi dobré příležitosti, čímž jsme daly Žabinám šanci snížit. Ale pak naopak přišly momenty, které nás posunuly blíž k vítězství," dodala. V sobotu čeká Lvice další domácí utkání, v němž přivítají od 15 hodin Slovanku. Druhý krajský zástupce, Trutnov, měl svůj poslední duel na USK Praha, jenž se měl hrát minulý pátek, odložen kvůli koronaviru. Hrát nebude ani domácí střetnutí s Ostravou, které bylo v plánu v sobotu 5. prosince.