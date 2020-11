Basketbalistky BK Loko Trutnov se poprvé po obnovení soutěže představily v Hradci Králové. V derby, které patřilo do 6. kola RENOMIA ŽBL, prohrály 63:80. Před poslední čtvrtinou přitom prohrávaly s favorizovanými Lvicemi pouze o šest bodů. Utkání se hrálo bez diváků. Ve středu 25. listopadu nastoupí Lokomotiva doma v 16 hodin proti Slavii Praha. Zápas bude možné sledovat pouze přes internetový přenos TVCOM. Sportovní soutěže se nyní musí hrát bez diváků.

Sokol Hradec Králové - BK Loko Trutnov 80:63 (24:17, 48:34, 57:51). Body: Čuperková 18, Klaudová 13, Effangová 12, Matušková 11, Vojtíková 10, Marečková 9 (17 doskoků), Fišerová 5, Šotolová 2 - Rylichová 18, Finková 12, Wilson 10, Králová 9, Šípová 6, Kozumplíková 4, Skutilová a Ježková 2. Rozhodčí: Vávrová, Výborný, Svoboda. Fauly: 21:13. Trestné hody: 11/5 - 17/14. Trojky: 11:3. Hráno bez diváků.

Úspěšnou střelbou trojek v poslední čtvrtině se vymanil Hradec z možné dramatické situace v závěrečné fázi utkání. Ve čtvrté čtvrtině jich dal pět a definitivně rozhodl o vítězství. Trutnov sice prohrával ve třetí čtvrtině o patnáct bodů 53:38, ale dokázal se na palubovce favorita dotáhnout až na rozdíl šesti bodů 57:51. Hradec pak uklidnila sedmi body v řadě kapitánka Klaudová (64:53). Ještě šest minut před koncem to bylo přesto jen o osm bodů (67:59). Potom přišlo rozhodnutí: Lvice nasázely třináct bodů v řadě a po jejich jedenácté trojce v utkání narostl rozdíl minutu před koncem až na 21 bodů 80:59.

Trutnov odehrál velice dobrý zápas, favorita potrápil i v prvním poločase. Tři minuty před koncem druhé čtvrtiny prohrával jen o tři body (35:32). Ve zbývajícím čase se Hradec prosadil a po sérii 13:2 se dostal do čtrnáctibodového vedení. Vítězství však ještě v kapse neměl. Lokomotiva tradičně bojovala a dokázala udělat z derby zajímavý duel. Výborně jí vyšla třetí čtvrtina, kterou vyhrála 17:9. O ještě lepší výsledek se připravily hostující hráčky horší střelbou a neproměňováním vyložených pozic.

Ohlasy trenérů

Romana Ptáčková, trenérka Sokola Hradec Králové: "Na týmech bylo vidět, že nejsou rozehrané. Hrál se ofenzivní, poměrně rychlý basketbal, s větším počtem ztrát, především na naší straně. Katastrofální byla od nás třetí čtvrtina. V závěru jsme měli utkání celkem pod kontrolou, ale žádnou velkou radost z něj mít nemůžeme."

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Před zápasem bych takový výsledek bral všema deseti, loni jsme prohráli s Hradcem doma i venku o šedesát bodů, v přípravě o padesát. Nicméně jsme mírně zklamaní, protože jsme mohli uhrát lepší výsledek a domácí ještě více potrápit. Hradci chyběla Březinová, což bylo znát. Snažili jsme se domácím situaci v zápase co nejvíce znepříjemnit, bohužel jsme se nevyvarovali chvilkových výpadků. Hodně mě mrzí neproměnění několika jednoduchých pozic, zatímco soupeř reagoval snadným košem, trojkou nebo košem s faulem. Takové momenty byly tři-čtyři v zápase a to rozhodlo o celkovém skóre. Bylo to velice smutné derby bez diváků. V Hradci i Trutnově byly zápasy pověstné tím, že při nich nebylo slyšet vlastního slova. Nyní je ale výjimečná situace, kterou nikdo nezažil, a my jsme velice rádi, že můžeme sportovat a hrát zápasy. Holkám jsem říkal před utkáním, že patří mezi pár vyvolených, kteří mají možnost dělat to, co mají rádi, tak ať si zápas užijí. To se splnilo. Bojovaly, co to dalo."