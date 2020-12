V pražské hale Královka podle předpokladů nestačily na USK, ale pak ve své hale na Eliščině nábřeží rozcupovaly outsidera ze Strakonic.

V tabulce Renomia ŽBL tak Lvicím patří 2. příčka. V tomto týdnu sehrají další dva duely. Ve středu je čeká domácí dohrávka 1. kola s brněnskými Žabinami (17.00) a v sobotu rovněž doma utkání 9. kola se Slovankou (15.00).

Předehrávka 14. kola: USK Praha – Sokol Hradec Králové 94:60 (27:9, 45:24, 71:42). Body: Jonesová 29, Thomasová 21 (10 doskoků), Kat. Elhotová 15, Dojkičová 10, Oblaková 6, Voráčková 5, Režanová 4, V. Šípová 4 – Marečková 18, Březinová 9, Čuperková 9, Effangová 7, Vojtíková 6, Šotolová 5, Bolardtová 2, Fišerová 2, Matušková 2. Trojky: 4:5. Tr. hody: 18/12 – 15/11. Doskoky: 37:32. Fauly: 17:16. Pět chyb: 0:1 (Čuperková).

„Těžký duel. Nejsem spokojená s první částí, kdy jsme se nevyvarovaly spoustě ztrát. Dovolily jsme soupeři hodně rychlých protiútoků. V dalších čtvrtinách se tým vzchopil, zabral a částečně dokázal USK vzdorovat,“ řekla trenérka Hradce Romana Ptáčková.

„Mohly jsme být agresivnější. Byly dobré momenty, ale spíš převažovaly ty horší. Byl na nás větší tlak, než jsme zvyklé. Máme podněty do dalších tréninků, na čem je třeba pracovat. Jsem vděčná za zápasy s USK, krásně je vidět srovnání. Víme, co dopilovat, aby to příště bylo lepší,“ dodala křídelnice Lvic Pamela-Therese Effangová.

8. kolo: Sokol Hradec Králové – U19 Chance Strakonice 93:49 (17:12, 47:24, 69:38). Body: Čuperková 14, Effangová 13, Marečková 13, Paurová 10, Bolardtová 8, Fišerová 8, Vítová 7, Vojtíková 6, Klaudová 4, Levínská 4, Vlčková 4, Šotolová 2 – Růžková 12, Vadlejchová 8, Vydrová 8, Rosecká 7, Soukupová 4, Horsáková 3, Jánská 2, Petrušková 2, Vorlová 2, Junková 1. Trojky: 5:2. Tr. hody: 19/18 – 18/11. Doskoky: 47:29. Fauly: 19:20.

„Věděly jsme, že dáme příležitost široké lavičce. Bylo to takové nahoru – dolů. Úplně spokojená nejsem s obranou, neboť soupeř se občas dokázal prosazovat. Jsem ale spokojená s poslední čtvrtinou, kdy nastoupila většina dorostenek. Ukázaly energii v obraně i v protiútoku. Všechny mladé hráčky odvedly velmi slušný výkon,“ uvedla domácí trenérka Romana Ptáčková.

Zhodnotila i premiéru teprve patnáctileté Paurové: „Domča nastoupila naprosto čerstvá proti už lehce unaveným soupeřkám. Je to obrovský pohybový talent a tahle hra jí vyhovuje - kraluje v rychlém protiútoku a je velmi dobrá na doskoku. Jsem ráda, že to ukázala.“

Ženská liga – 8. kolo: Ostrava – Žabiny Brno 77:66, Chomutov – Slovanka 88:69, Slavia Praha – KP Brno 49:85.

Tabulka:

1. USK Praha 9 9 0 922:475 100,0

2. Hradec Králové 8 6 2 639:560 75,0

3. KP Brno 8 5 3 635:522 62,5

4. Žabiny Brno 7 4 3 528:469 57,1

5. Slavia Praha 7 4 3 500:533 57,1

6. Chomutov 8 4 4 564:554 50,0

7. Ostrava 8 3 5 500:620 37,5

8. Trutnov 6 2 4 466:498 33,3

9. Slovanka MB 6 0 6 345:535 0,0

10. Strakonice 7 0 7 356:689 0,0