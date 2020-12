Basket Slovanka - BK Loko Trutnov 79:85 po prodložení (20:20, 50:43, 60:53, 74:74).

Body: Malíková 24, Daci 14, Svatoňová 11, Mahlerová 10, Bušková 9, Fučíková 5, Misíková 4, Brejchová 3 - Rylichová 27, Králová 20, Finková a Šípová 11, Skutilová 6, Hrabětová, Ježková, Linhartová a Potočková 2. Rozhodčí: Hošek. Fauly: 23:24. Trestné hody: 32/22 - 27/22. Trojky: 5:3. Doskoky: 53:58. Hráno bez diváků.

Na obou stranách se objevilo hned po dvou hráčkách, které si v utkání připsaly cenněný double-double s dvojciferným počtem bodů a doskoků. V domácím týmu šlo o Petru Malíkovou (23+11) a Sarandu Daci (14+12). Dlouho se zdálo, že právě jejich výkony budou pro výsledek zápasu rozhodující, vždyť ještě dvě a půl minuty před koncem čtvrté čtvrtiny vedla Slovanka rozdílem pěti bodů.

Trefou Hrabětové pět vteřin před sirénou ale Lokomotiva dokázala srovnat a v prodloužení pak dokonala obrat. Lví podíl na obrovsky cenném vítězství měla nejlepší střelkyně zápasu Anna Rylichová, která k sedmadvaceti bodům přidala deset doskoků. Tereza Králová jí pak s dvaceti body a třinácti doskoky zdárně sekundovala.

Nutno dodat, že obratem v závěru dramatického utkání trutnovské hráčky odvrátily tabulkový sesun na předposlední příčku, místo toho nyní zastávají místo sedmé. V sestavě jim přitom scházely mimo jiné zraněná kapitánka Kateřina Kozumplíková i nejlepší střelkyně týmu Meg Wilsonová.

Vstup do utkání se povedl lépe domácímu celku, který brzy vedl 4:0 a těsný náskok držel až do šesté minuty. V ní se trojkou prosadila Rylichová a od té doby byly zase v náskoku hostující hráčky. To platilo až do poloviny druhé desetiminutovky (30:32).

Následovaly však krizové minuty hostujícího celku. Slovanka nejprve devítibodovou šňůrou otočila strav na 39:32, záhy vedla až o deset bodů, aby si do poločasové přestávky nesla sedmibodový náskok.

Třetí čtvrtina mnoho pvedených akcí nepřinesla. Oba soupeři stihli za deset minut nastřílet pouhých deset bodů a případný zvrat si tak Lokomotiva musela nechat na minuty závěrečné.

Povedlo se. Trutnovským hráčkám vyšel začátek poslední čtvrtiny, kdy ze stavu 60:53 dokázaly otočit na 61:63 a pak už to byla přetahovaná o každý bod. Domácí tým ještě jednou zvrátil stav ve svůj prospěch, když Malíková v čase 37:34 zvyšovala na 72:67, nevypadalo to s nadějemi Trutnova dobře. Skutilová, trojkou Rylichová a na závěr Hrabětová ale dokázaly srovnat na 74:74 a prodloužení už se hrálo v režii Lokomotivy.