Hned úvodní čtvrtina naznačila (31:8), že bude utkání tentokrát ve znamení střeleckého koncertu Lvic, které nasázely v ženském basketbalu málo vídaných 16 trojek s úspěšností 53,3%!

„Někdy se zápasy, které buď prohrajete a nelíbí se vám, nebo vyhrajete o hodně bodů, docela těžko hodnotí. Já měla tentokrát pocit z toho, že i když jsme dobře začaly, tak to domácí hráčky příliš rychle vzdaly a my to pak měly strašně jednoduché,“ řekla trenérka hradeckého týmu Romana Ptáčková.

„Myslím si, že domácí nepokryly naši nejsilnější zbraň, což jsou trojky, a jelikož chodily v obraně dolů, tak jsme měly hodně volných trojkových pokusů, které jsme proměňovaly. Budeme to chtít ukončit v sobotu. Jsme velkým favoritem, tak by se tak i mělo stát,“ pronesla Lucie Bolardtová, jednadvacetiletá rozehrávačka či křídelnice Lvic.

Východočešky vedou ve čtvrtfinále play off Renomia ŽBL 2:0 na zápasy. Třetí a zároveň nejspíš poslední duel série se uskuteční v sobotu od 16 hodin v hradecké hale na Eliščině nábřeží.