Královští sokoli prožívají dobré období, neboť dvakrát za sebou dokázali uspět. Navíc v obou případech atakovali magickou stobodovou hranici. Proti Olomoucku jim to nevyšlo o dva body, v zápase s Ostravou jim chyběl dokonce jen jediný bodík.

S bilancí pěti výher a šesti porážek Východočechům patří osmá příčka. Děčínský Armex je o místo níže (4 výhry, 6 porážek), ale má zápas k dobru. I z tohoto pohledu je patrné, že jde o hratelného soupeře a k vidění by mohl být vyrovnaný basket.

Jenže. Hradci se proti Děčínu dlouhodobě nedaří, od postupu mezi elitu s ním ani jednou nedokázal zvítězit. A to už je v Kooperativa NBL třetí sezonu. Je tedy čas tuto skutečnost změnit.

„Na severu Čech nás čeká velmi těžké utkání. Náš tým se bude muset soustředit hlavně na obrannou část hry a nedovolit soupeři lehké body,“ má jasno před zápasem Lukáš Rovenský, asistent kouče Královských sokolů.

Z hradeckého tábora také zní, že si tým musí pohlídat obranu s doskokem a naopak pokračovat v týmové útočné hře – pokud chce prodloužit vítěznou sérii. Vzájemné zápasy s Armexem jsou většinou velmi vyrovnané, což dává příslib atraktivnímu utkání.

Do bojů v Renomia Ženské basketbalové lize zasáhnou i hradecké Lvice. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové posviští opačným směrem než jejich kolegové ze stejného města - čeká je totiž výjezd do moravské metropole. V populární brněnské hale Rosnička se od 17 hodin střetnou s domácím celkem Žabin. Hradec je druhý (8 výher, 2 porážky), jejich protivník okupuje aktuálně páté místo (5 výher, 4 porážky). I zde by tedy mohlo být k vidění atraktivní vyrovnané utkání.

Oba středeční zápasy hradeckých basketbalových družstev je možné sledovat živě na webu tvcom.cz.