Ač se Východočeškám povedl vstup do zápasu, když brzy vedly až osmibodovým náskokem, do kabin se šlo po prvním poločase lépe soupeřkám (37:38). Druhá půle už patřila favoritkám, v jejichž dresu se střelecky nejvíc dařilo trojici Rylichová (15 bodů), Králová (12) a Wilsonová (10).

Výhrou o dvanáct bodů si svěřenkyně trenéra Michala Martiška definitivně pojistily účast ve čtvrtfinále play off, kde je čeká suverén posledních let USK ZVVZ Praha. Ještě než ale k vyřazovacím bojům dojde, dohraje Lokomotiva dlouhodobou část sobotním duelem na palubovce ostravského SbŠ.

BK Loko Trutnov - BK Strakonice - U 19 Chance 79:67 (20:18, 37:38, 58:49)

Body: Rylichová 15, Králová 12, Wilson 10, Skutilová 9, Šípová a Finková 8, Hrabětová 7, Ježková 5, Linhartová a Hajnová 2, Potočková 1 - Růžková 21, J. Vydrová 14, L. Vydrová 8, Jánská 7, Vorlová 6, Horsáková, Jindrová a Rosecká 3, Vadlejchová 2. Rozhodčí: Vávrová, Svoboda, Kult. Fauly: 15:27. Trestné hody: 41/28 - 13/12. Trojky: 9:3. Hráno bez diváků.

Ohlasy trenérů

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: „Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Loni jsme se Strakonicemi hráli doma prodloužení a u nich vyhráli o čtyři body. Strakonice jsou mladý tým. Když cítí šanci na vítězství, tak do toho jdou. My jsme jim tuto šanci dvakrát dali. Nejprve v první čtvrtině, kdy jsme nevyužili sedmibodové vedení, a pak zejména ve druhé čtvrtině, kdy jsme lacinými chybami a laxností umožnili soupeřkám, aby otočily výsledek. V polovině třetí čtvrtiny se z toho holky vyhrabaly samy, když do té doby zápolily nejen se soupeřem, ale některé i samy se sebou. I proto si vítězství ceníme. Potvrdili jsme účast v play off a základní část chceme zakončit v Ostravě vítězstvím.“

Jiří Johanes, asistent trenéra BK Strakonice - U19 Chance: „Nezvládli jsme začátek, ve kterém nám Trutnov odskočil. Potom jsme ale hráli až poloviny třetí čtvrtiny tak, jak jsme chtěli. Při našem vedení jsme přestali hrát kolektivně, nedokázali jsme si vytvořit situace, nedohrávali jsme akce, nebyli jsme schopní se prosadit 1 na 1. V útoku jsme byli bezzubí. Nebyli jsme pro obranu domácích nebezpeční. Trutnovu se naopak začaly dařit akce, padaly jim střely. Tam se zápas úplně zlomil. Našemu mladému týmu vyčítáme, že nedokáže dříve přerušit větší bodovou šňůru soupeře. Byla opět strašně dlouhá. Způsob hry nezměnily ani dva time outy.“