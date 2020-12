Její tým prohospodařil velmi dobře rozehranou partii a se soupeřem sídlícím od nové sezony v Benešově, prohrál výsledkem 62:70.

Kde byly příčiny porážky a zapomene na ni Lokomotiva před víkendovou odvetou na palubovce soupeře? O tom už se devatenáctiletá basketbalistka rozhovořila v odpovědích na otázky Krkonošského deníku.

Zápas pro vás byl hodně důležitý a zpočátku se nevyvíjel vůbec špatně. Cítila jste také, že po prvním poločase směřujete za vítězstvím?

Po prvním poločase jsem hlavně cítila, že pokud budeme chtít zápas dovést do vítězného konce, budeme muset určitě ještě přidat. To proto, že s poločasovým vedením o sedm bodů by proti poslednímu celku tabulky nebyl spokojen snad žádný tým v lize.

Obě strany se shodly, že velkou měrou do utkání zasáhlo zranění Katky Kozumplíkové.

Ano je to tak. Zranění naší kapitánky Káti pro nás bylo hodně nepříjemné. Stejně tak ale i ostatní zranění, kterými si náš tým za poslední roky prošel.

Jak se vlastně její zranění přihodilo?

Bylo hodně smolné. Ale vše začalo přihrávkou, která směřovala na mě a po špatném pohybu směrem k míči jsme jej ztratili. Následně při snaze vybojovat balon zpět, si Káťa nejspíš špatným došlápnutím zvrtla koleno.

Soupeř vycítil šanci a duel otočil na svoji stranu. Mohly za to pouhé dva vstřelené body týmu za čtvrtinu?

Je jasné, že když vstřelíte za poslední čtvrtinu pouhé dva body, s největší pravděpodobností vyhrát nedokážete. Ale nemyslím si, že by to byl jediný faktor, který nám toto důležité utkání prohrál.

Vy jste v utkání zaznamenala devět bodů. Necítila jste, že po odstoupení kapitánky bude tíha odpovědnosti ležet vedle Meg Wilsonové i na vás?

Po odstoupení Kačky jsem si říkala „Před zápasem ti to padalo, tak teď už ta střela padnout musí“. Už proto, že body každé hráčky budou důležité pro úspěch v zápase. Bohužel se to ale nepovedlo dle představ mých a troufám si říci, i představ celého týmu, jelikož jsme za celý zápas měly celkové procento střelby okolo 29%.

Se Slovankou se v sobotu utkáte znovu. Lze brát jako výhodu, že máte možnost soupeři porážku rychle oplatit?

Netroufám si říci, zda je to úplně výhoda, ale na druhou stranu budeme vědět, co od soupeře očekávat a jakých chybám se vyvarovat, abychom zápas dovedly do vítězného konce a držely ho pod taktovkou po celý jeho průběh.

Přínos Králové v této sezoně

(soupeř / odehraný čas / body / doskoky)



KP Brno / 13:45 / 11 / 1

U19 Chance / 21:34 / 13 / 6

Žabiny Brno / 21:47 / 11 / 2

Chomutov / 20:29 / 0 / 6

Hradec Králové / 22:28 / 9 / 6

Slavia Praha / 12:38 / 0 / 2

KP Brno / 16:15 / 3 / 7

Slovanka / 21:30 / 9 / 5