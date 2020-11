V sobotu jste se konečně vrátily do zápasového rytmu. Jaké to bylo zase obléknout dres a bojovat o body? Hodně basket chyběl?

Na zápas jsme byly natěšené. Byl to zvláštní, a zároveň skvělý pocit, dostat se znovu do té ,,zápasové nálady“. Basket chyběl nejedné z nás. To bylo značně vidět hlavně na trénincích poté, co nám bylo opět povoleno trénovat v hale. V týmu panovala opravdu skvělá atmosféra a radost ze hry.

Hned na úvod derby v Hradci. Pikantnější duel vás čekat nemohl. Souhlasíte?

Pravda, první zápas po restartu sezony nebyl zrovna s nejlehčím soupeřem. Ale myslím si, že nám to jen prospělo, rychle jsme se rozkoukaly a nyní jsme připraveny na další utkání.

Jaké s podobnými derby zápasy máte osobní zkušenosti? Jsou pro vás něčím výjimečným?

Já osobně nemám tolik zkušeností z těchto zápasů, ale přeci jen je to náš krajský rival. Stejně jako náš tým, tak i trutnovští fanoušci, kteří vzhledem k opatřením bohužel nemohli fandit tak, jak jsou tím tady u nás v Trutnově proslulí, touží minimálně po potrápení Hradeckých Lvic.

To se vám tentokrát i povedlo. Hradec byl velkým favoritem. Poslední měření sil s ním nedopadla vůbec dobře. Teď byl ale výsledek o dost příznivější. Čím si to vysvětlujete?

Určitě bylo znát, že soupeřkám chyběla Renáta Březinová. Dále si to ale vysvětluji i tím, že jsme měly chuť hrát, navzájem jsme se na hřišti i z lavičky podporovaly a nechtěly odjíždět s tím, že jsme zápas předem vzdaly.

Už jste naznačila, že se hraje bez diváků. Omezuje vás nějak jejich absence při hře? Nebo naopak o to víc vnímáte pokyny trenéra?

Bez diváků to zkrátka není ono a troufám si říct, že tu samou odpověď by vám řekl v našem týmu kdokoliv, včetně trenéra. Podpora diváků je pro nás ohromě důležitá a už se těším, až se opatření rozvolní a nebudeme muset dále koukat na ty prázdné tribuny.

Vy jste v derby zaznamenala dva body, jinak ale zažíváte bodově úspěšnou sezonu. Jste spokojena s přínosem pro tým Lokomotivy?

Co se týká zápasu s Hradcem, nevstoupila jsem do něj, kvůli dvěma osobním chybám připsaných hned v prvních dvou minutách, zrovna nejlépe. Nezoufám ale a věřím, že v dalších utkáních budu moct znovu projevit, že týmu chci napomoct k co nejlepším výsledkům.

Derby je minulostí a před vámi středeční duel s pražskou Slavií (od 16.00). Tu jste v posledních letech už dokázaly zaskočit.

Chceme s nimi odehrát co nejlepší zápas a po poučení z chyb s Hradcem samozřejmě budeme bojovat o výhru. Slavie je ale kvalitní soupeř a utkání pro nás nebude vůbec jednoduché.

V Trutnově máte mladý tým, i vy máte kariéru před sebou. Je nějaká meta, kam byste to chtěla jednou s basketbalem dotáhnout?

Veliké cíle si nekladu, basket mám ráda a chci u něj vydržet co nejdéle to bude možné a dokud z něj budu mít radost. Kam mě to dotáhne, to se nechávám sama překvapit (usmívá se).

Před týdnem odehrála další dva kvalifikační duely na mistrovství Evropy česká reprezentace. Sledujete zápasy nároďáku a věříte, že tým trenéra Štefana Svitka na šampionát postoupí?

Zápasy jsem sledovala a myslím, že vzhledem na podmínky této coronavirové doby holky předvedly skvělý výkon. Bylo by super, kdyby na Euro postoupily a rozhodně věřím, že šance tu je.

Bodový přínos Štěpánky Ježkové v této sezoně:



BK Lokomotiva - KP Brno 94:92 (13 bodů)

U19 Chance - BK Lokomotiva 62:102 (13 bodů)

Žabiny Brno - BK Lokomotiva 98:59 (7 bodů)

BK Lokomotiva - Chomutov 69:84 (7 bodů)

Hradec Králové - BK Lokomotiva 80:63 (2 body)