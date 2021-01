V domácím dresu scházelo několik hráček, ligovou premiéru si odbyla teprve sedmnáctiletá Veronika Borsová.

BK Loko Trutnov – BK Žabiny Brno 53:103 (13:32, 31:56, 41:77).

Body: Rylichová 12, Králová a Finková 10, Šmahelová a Skutilová 6, Potočková 5, Hrabětová 4 – Křivánková 18, Stoupalová 15, Galíčková a Kopecká 14, Šoukalová 13, Vacková 11, Adamcová 10, Vondráčková 8. Rozhodčí: Vávrová, Hendrich, Kovář. Fauly: 18:17. Technické chyby: 1:0 (trenér domácích Martišek). Trestné hody: 16/10 – 15/11. Doskoky: 32:51. Trojky: 5:4. Hráno bez diváků.

První koš zápasu sice zaznamenala domácí Rylichová, jinak to byla ale v úterý večer ze strany Brňanek suverénní jízda. Už v úvodní desetiminutovce hostující hráčky zaznamenaly dvaatřicet bodů a v kanonádě pokračovaly i v dalším průběhu utkání.

Debaklu domácího celku napovídal už poločasový výsledek, přesto se minutu před koncem zápasu zdálo, že by Brňanky, stejně jako v prvním vzájemném setkání sezony, nemusely docílit stobodové hranice. Leč stalo se. Trefila ji 44 vteřin před závěrečnou sirénou Šoukalová a nakonec favorit dovedl duel k výsledku 53:103.

Za zmínku jistě stojí, že hned sedm z osmi hráček Žabin se na vítězství svého týmu podílelo dvojciferným počtem bodů, pouze bývalá opora Trutnova Michaela Vondráčková dokončila pro ni pikantní zápas na osmi bodech a sedmi doskocích.

Ohlasy trenérů

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: „Skóre patrně odpovídá momentálnímu postavení jak tabulkovému, tak hráčskému. Nastoupili jsme bez tří hráček základní pětky. Soupeř hrál přesně to, co jsme očekávali, tedy aktivní, rychlý basketbal na obou polovinách. Nám to dělalo v první čtvrtině problémy. Beru to, že náš tým je mladý, nezkušený, který toho nemá tolik odehráno, ale naivita v clonách s míčem nebo bez míče byla alarmující. Soupeř to nemilosrdně trestal lehkými koši. Absence tří hráček byla citelná, ale není to pro nás nic nového. V této sestavě jsme se připravovali mezi vánočními svátky při deseti tréninkových jednotkách. S tréninky jsem byl hodně spokojený. Dnes to pro nás byla proti takto kvalitnímu soupeři těžká zkouška, ale i to může každé hráčce něco přinést. Chtěl bych vyzdvihnout týmovou chemii, která je jedna z nejlepších, co jsem v Trutnově zažil.“

Viktor Pruša, trenér BK Žabiny Brno: „Nastoupili jsme skoro po třech týdnech k soutěžnímu utkání, za vítězství jsme velmi rádi. Každé výhry z venkovního hřiště si velice ceníme. Na pohodové vítězství po vypadá podle skóre. Základem našeho úspěchu bylo, že jsme domácím odskočili, získali pohodu a prostor zkoušet si naše věci. Utkání jsme částečně brali i jako přípravu na nadcházející dva zápasy s KP Brno a Hradcem Králové.“

Další utkání Lokomotivu čeká už tuto sobotu, kdy se tým trenéra Michala Martiška od 16 hodin představí na palubovce Levhartic z Chomutova.

Aktuální tabulka Renomia ŽBL:

1. ZVVZ USK Praha 10 10 0 1009:520 100.0

2. Sokol Hradec Králové 13 11 2 1088:871 84.6

3. KP Brno 13 10 3 1042:798 76.9

4. BK Žabiny Brno 12 8 4 948:808 66.7

5. BLK Slavia Praha 11 6 5 800:818 54.5

6. Levhartice Chomutov 11 4 7 745:829 36.4

7. BK Loko Trutnov 10 3 7 722:839 30.0

8. SBŠ Ostrava 10 3 7 635:795 30.0

9. BK Strakonice - U19 Chance 10 1 9 547:922 10.0

10. Slovanka 14 1 13 844:1180 7.1